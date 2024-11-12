Türkiye'nin Afrika İhracatı 15 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Afrika İhracatı 15 Milyar Doları Aştı

2023'ün 10 ayında Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 15,1 milyar dolara ulaştı, Mısır en büyük pazar.

12.11.2024 11:48
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Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı, yılın 10 ayında 15 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye, 2003'te Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'ni benimserken, o tarihten bu yana Afrika kıtasına yönelik hayata geçirilen projeler ve yapılan işbirlikleri kıta ile ticarete büyük katkı sağladı.

Türkiye ayrıca 2013'ten itibaren Afrika ile ilişkilerini "Afrika Ortaklık Politikası" çerçevesinde ele aldı. Bu politikanın diplomatik ilişkilere yansıması olarak, Afrika ülkelerindeki büyükelçiliklerin sayısı 2003'te 12 iken 2024'te neredeyse 4 katına çıkarak 44'e ulaştı.

Ayrıca, 2003'te 4 Afrika ülkesinde bulunan ticaret müşavirliklerinin sayısı 31'e çıkarıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın 10 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 15,1 milyar dolara ulaştı.

Afrika'ya satışlar, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7'sini oluşturdu. Kıta, Türkiye'nin bu dönemde ülke grupları bazında en fazla ihracat yaptığı 12 ülke grubu arasında 6'ıncı oldu.

Türkiye yılın 10 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 79,9 milyar dolarlık, diğer ülkelere 24,3 milyar dolarlık, Orta Doğu ülkelerine 23,3 milyar dolarlık, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 18,6 milyar dolarlık, diğer Avrupa ülkelerine 17,8 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Mısır'a gerçekleşti

Ocak-ekim döneminde Afrika kıtasında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 2,9 milyar dolarla Mısır, 2,5 milyar dolarla Fas, yaklaşık 2 milyar dolarla Cezayir, 1,9 milyar dolarla Libya, 859,2 milyon dolarla Tunus, 514,5 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 482,1 milyon dolarla Nijerya, yaklaşık 343 milyon dolarla Cibuti, yaklaşık 313 milyon dolarla Gana, 301,1 milyon dolarla Senegal olarak belirlendi.

Sektörel olarak bakıldığında, söz konusu dönemde Afrika ülkelerine en fazla ihracatı 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,3 milyar dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla çelik, 1,2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,1 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörleri gerçekleştirdi.

İhracatını değer bazında en fazla artıran sektörler 248,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 137,7 milyon dolarla mücevher, 98,6 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 71,8 milyon dolarla makine ve aksamları, 54,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri oldu.

Afrika ülkelerine mücevher sektörü 309,7 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri sektörü 1,1 milyar dolarlık, makine ve aksamları sektörü 1,1 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Kıtaya en az dış satım gerçekleştiren sektörler ise 2,1 milyon dolarla diğer süs bitkileri, 12,9 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 20,2 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 35,2 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 59,1 milyon dolarla fındık ve mamulleri olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, 2024'ün ocak-ekim döneminde Afrika kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler şöyle:

1 OCAK - 31 EKIM
ÜLKE2024 (BİN DOLAR)
MISIR2.872.400,46
FAS2.500.160,77
CEZAYİR1.977.496,11
LİBYA1.949.116,28
TUNUS859.212,64
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ514.544,46
NİJERYA482.111,84
CİBUTİ342.986,70
GANA312.975,25
SENEGAL301.055,76

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Afrika İhracatı 15 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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