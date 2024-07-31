Türkiye'nin İhracatı Haziranda Yüzde 8,3 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İhracatı Haziranda Yüzde 8,3 Azaldı

Türkiye\'nin İhracatı Haziranda Yüzde 8,3 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolara geriledi. İthalat ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolara düştü. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,7'den yüzde 76,4'e geriledi.

31.07.2024 10:43
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 8,3, ithalatın yüzde 4,4 azaldığını açıkladı. TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalıp 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalıp 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar oldu.

Haziran ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında yüzde 79,7 iken, 2024 Haziran ayında yüzde 76,4'e geriledi. Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı ise yüzde 30,5 azalıp 61 milyar 325 milyon dolardan, 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 66,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 555 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 287 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 984 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 201 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 785 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

İthalatta Çin, ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 394 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 948 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 190 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 169 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 41 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 281 milyon dolar ile Çin, 12 milyar 765 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 675 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 135 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İhracatı Haziranda Yüzde 8,3 Azaldı - Son Dakika

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