Türkiye\'nin ilk uzay yolcusu 2024\'te uzaya gönderilecek

Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun, 9 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek tüm Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Axiom Mission 3'ün (Ax-3) resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takvimlerinizi ayarlayın. A3 görevi, 9 Ocak'tan daha erken olmayacak şekilde bir fırlatma tarihi hedefliyor. Tamamı Avrupalı ekibimiz, SpaceX Dragon ile Uzay İstasyonu'na havalanacak." ifadelerine yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da X sosyal medya hesabından "9 Ocak 2024" tarihine dikkati çekerek videolu paylaşımda bulundu.

"Tarihi anlamı olan uzay görevimiz için hazırız"

Kacır'ın paylaşımında, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, taşıyacağı uzay armasına ilişkin bilgi verdi. Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Armalar her görev için özel tasarlanmaktadır. Armanın içerisindeki her bir detay, bir mesaj taşımakta ve anlam ifade etmektedir. Yakın zamanda üniformamın üzerinde uzaya yapacağımız ilk görevde gururla taşıyacağım arma şu anlamları taşımaktadır: Bizler bayrağında ay ve yıldız taşıyan bir milletiz. Bayrağımızdaki sembollerin uzaya olan merakımız ve tutkumuza vesile olduğu şüphesiz. Sırf bu yüzden armanın en dikkat çeken yerinde, yuvarlak formda bayrağımız yer alıyor. Hemen üstünde ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısını görmektesiniz. Etrafında ise 16 yıldız yer almakta. Bunlar şanlı tarihimizin gurur kaynağı 16 Türk devletini simgeleyen yıldızlar. Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında evrensel olarak kabul gören Turkuaz rengiyle ülkemizi görüyorsunuz. Son olarak çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızı var. Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam'ın temel prensiplerini temsil eden 8 köşeli yıldızla da armamızın bütünlüğünü sağlamış olduk. Omzumuzda armamız, kalbimizde Türkiye sevgimiz, tarihi anlamı olan uzay görevimiz için biz hazırız."

13 farklı deney yapacak

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Uçuş hakkında

Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.