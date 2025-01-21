Türkiye'nin İtalya'ya İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İtalya'ya İhracatı Rekor Kırdı

2024'te Türkiye, İtalya'ya 11,99 milyar dolarlık ihracat yaptı; otomotiv sektörü öne çıktı.

21.01.2025 12:18
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Türkiye, İtalya'ya 2024 yılında 11 milyar 993 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Avrupa ekonomisine ilişkin sıkıntılara karşın bölgeden Türk ürünlerine talep devam ediyor.

Kıtanın önde gelen ekonomilerinden İtalya'ya da dış satım artarken, ülkeden özellikle sanayi ürünlerine talep geliyor. İki ülke arasında düzenlenen fuarlar, satın alma heyetleri, promosyon aktiviteleri iki ülke arasındaki ticaret hacmine katkı sunuyor.

Özellikle önemli sektörlerin işbirliğine gitmesiyle Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyelere ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, İtalya'ya 11 milyar 993 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

2024 yılında Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı yüzde 7,9 arttı.

Otomotiv endüstrisi öne çıktı

İtalya'ya geçen yıl en fazla ihracatı 3,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarla çelik, 801,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 739,6 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 657,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 604,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 491,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri izledi.

İtalya'ya en fazla dış satım gerçekleştiren 7 sektörün sanayi grubunda dahil olması da ülkeden Türk sanayi ürünlerine gelen yoğun talebi ortaya koydu.

İhracat artışında çelik sektörü öne çıktı

2024 yılında İtalya'ya ihracatını değer bazında en fazla 498,3 milyon dolarla çelik sektörü artırdı.

İhracat artışında bu sektörü 303,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 181 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 119,4 milyon dolarla mücevher, 52,8 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri takip etti.

Ülkeye, mücevher sektörü 180,8 milyon dolarlık, gemi yat ve hizmetleri 165,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İl bazında bakıldığında İtalya'ya İstanbul'dan 4,3 milyar dolarlık, Kocaeli'nden 1,4 milyar dolarlık, Bursa'dan 1,3 milyar dolarlık, İzmir'den 672,4 milyon dolarlık, Sakarya'dan 611,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

İtalya ile ticaret hacmi 32 milyar doların üzerine çıktı

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski, AA muhabirine, "Türkiye, küresel talebin az olduğu bir dönemde, sanayisini koruyarak ve üretim kapasitesini sürdürülebilir şekilde artırarak ihracatını yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara yükseltmeyi başarmıştır. Bu, ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin üretim gücünü ve ihracat kapasitesini ne kadar iyi yönettiğini gösteriyor. dedi.

İtalya ile ticaret verilerine bakıldığında İtalya ve Türkiye'nin 2024 yılında 2023 yılına göre, yüzde 17,8 artışla 32,4 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığını bildiren Kaslowski, Türkiye'nin dünyada 5'inci, AB'de 2'inci, Akdeniz'de ise 1. ticari partneri konumunda yer aldığını vurguladı.

Kaslowki, "Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olarak, özellikle Avrupa pazarında stratejik bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracatın artışı, her iki ülke arasındaki ticaret hacminin güçlendiğini ve Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırdığını gösteriyor. Otomotiv sektörü, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracatın başta gelen kalemi haline gelmişken, kimyevi maddeler, kıymetli ve yarı kıymetli metaller çelik, demir ve demir dışı metaller gibi Türkiye'nin güçlü sektörlerinde de büyük bir pazar olmaya devam ediyor. Bu çeşitlenme, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlarken, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştiriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin İtalya ile olan dış ticaret ilişkilerinin ileriki dönemde daha fazla işbirliği ve yatırım fırsatları yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Kaslowski, bu tür ilişkilerin hem Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağladığını hem de küresel ticaret arenasında Türkiye'nin daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaslowski, "İki ülke arasında olan güçlü lojistik ve RORO servisleri ile lojistik hem maliyet hem de süre açısından her iki ülke için de büyük bir ekonomik fırsat yaratıyor. Bugünün dünyasında, ülkeler kendilerine yakın gördükleri diğer ülkeler ile ticari ilişkilerini güçlendirme çabasındalar. Türkiye ve İtalya son dönemde stratejik önemi artan 'Nearshoring' ve 'Friendshoring' yani yakın ve dost ülke ile ticaret yapma eğilimi için çok büyük potansiyele sahip, ayrıca Türkiye Gümrük Birliğinin parçası." diye konuştu.

Bu bağlamda Türkiye ve İtalya'nın birbirlerine sunabilecekleri çok büyük ekonomik ve sosyal fırsatlar olduğunu ve bu doğrultularda çalıştıklarını belirten Kaslowski, şunları kaydetti:

"İtalyan Ticaret ve Sanayi Odasının 800'ü aşkın aktif üyesinin Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerdeki payı; güçlü ticaret hacmi ve sektör çeşitliliği ile kendini açıkça göstermektedir. İki ülke arasındaki ticaretin önemli bir bölümünü üstlenen üyelerimiz, özellikle otomotiv, enerji, inşaat, tekstil ve gıda başta olmak üzere pek çok çeşitli sektörde faaliyet göstermektedir. Üyelerimiz, bu süreçte önemli bir köprü vazifesi görmekte ve karşılıklı ticari ilişkileri artırma noktasında aktif rol oynamaktadır. İtalya, Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik perspektifini en güçlü şekilde destekleyen ülkelerden biridir. Odamız; bu doğrultuda hem Türkiye'de hem İtalya'da bulunan tüm paydaşları ile güçlü iletişim içindedir. Bu bağlamda; Gümrük Birliği Antlaşmasının modernizasyonuna ve güncellenmesine de özel önem atfediyoruz."

TİM verilerine göre, İtalya'ya 2024 yılında sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları şöyle:

1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖR2024 (BİN DOLAR
Otomotiv Endüstrisi3.441.376,30
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri1.467.588,39
Çelik1.107.584,60
Demir ve Demir Dışı Metaller801.217,82
Tekstil ve Hammaddeleri739.584,83
Elektrik ve Elektronik657.299,11
Hazırgiyim ve Konfeksiyon604.903,12
Fındık ve Mamulleri491.248,02
Makine ve Aksamları470.535,72
İklimlendirme Sanayii325.619,91
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri260.100,96
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller251.080,27
Madencilik Ürünleri213.662,45
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri201.343,93
Mücevher180.846,63
Gemi, Yat ve Hizmetleri165.148,89
Kuru Meyve ve Mamulleri145.639,53
Meyve Sebze Mamulleri121.993,40
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri110.098,60
Deri ve Deri Mamulleri99.648,16
Zeytin ve Zeytinyağı49.280,80
Yaş Meyve ve Sebze20.396,73
Halı18.655,80
Süs Bitkileri ve Mamulleri3.142,24
Tütün2.597,66

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İtalya'ya İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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