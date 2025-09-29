Türkiye\'nin Kahvecisiyle Geçmişten Geleceğe

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN MARKA 60 ÜLKEDE

İster Londra'da ister New York'ta, ister Berlin'de ya da Tokyo'da; marketlerde, restoranlarda ve evlerde canınız nefis bir Türk kahvesi çektiğinde hep aynı markaya rastlarsınız: 154 yıldır " Türkiye'nin kahvecisi " olan Kurukahveci Mehmet Efendi'ye.

154 yıldır Eminönü'ndeki tarihî dükkânda başlayan geleneğini günümüze kadar sürdüren marka, kahveseverlerin güven ve beğenisini her fincanda yeniden kazanmak için canla başla çalışarak Türkiye'nin en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı konumuna erişti.

TAHTAKALE'DEN DUDULLU'DAKİ SON TEKNOLOJİ TESİSLERİNE

Genç Mehmet Efendi, babası Hacı Hasan Efendi'nin Mısır Çarşısı'nın arkasındaki aktariye dükkânını 1871 yılında devraldığında büyük bir yeniliğe imza atmış. Kahveyi, o dönem alışılagelmiş olduğu gibi çiğ çekirdek olarak değil taze kavrulmuş ve öğütülmüş halde, küçük kese kâğıtlarında kullanıma hazır olarak sunmaya başlamış, kısa süre içinde " Kurukahveci Mehmet Efendi " olarak ünlenmiş, işlerini büyütmüş.

Mehmet Efendi'nin vefatından sonra oğulları Hasan, Hulusi ve Ahmet babalarının kahve işini yürütmeye devam ettirmiş. Genç Cumhuriyetin de verdiği heyecan ve ivmesiyle markalaşan aile şirketinde kahveyle ilgili bilgi ve beceri babadan oğula, ustadan çırağa titizlikle aktarılmaya devam ederken, yenilikler de sürdürülmüş. Günümüzde üçüncü ve dördüncü nesiller tarafından yönetilen aile şirketi dünyanın en eski kahve şirketlerinden biri olduğu gibi Dudullu'daki son teknoloji üretim tesislerinde geleneksel kalitesini koruyarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

TÜRK KAHVESİ'NDEN DÜNYA KAHVELERİNE

Her zaman kahveseverlerin isteklerine ve ihtiyaçlarına hizmet etmeyi amaç edinmiş Kurukahveci Mehmet Efendi, daha 1940'lı yıllarda farklı pişirme yöntemlerine uygun kahveler üretmiş, Beyoğlu'ndaki "alafranga" pastanelerine dağıtırmış. 1995 yılında ülkemizin ilk paketli filtre kahvesini üretmiş, 2010 yılından itibaren de filtre ve espresso kahve çeşitlerine sürekli yenilerini eklemiş.

Günümüzde Kurukahveci Mehmet Efendi, Kolombiya, Brezilya, Etiyopya, Guatemala, Nikaragua ve El Salvador olmak üzere altı farklı menşeli filtre kahvesi ile iki espresso harmanı; kafeinsiz kahve tercih edenler için ise kimyasal kullanmaksızın yumuşak ve doğal "Swiss Water" yöntemiyle üretilmiş Türk kahvesi ve filtre kahvesi sunuyor.

ESAS OLAN KAHVE KEYFİDİR

Mehmet Efendi'nin torunu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kurukahveci kahve tercihleriyle ilgili şunu söylüyor: "Kurukahveci Mehmet Efendi olarak Türk kahvesinin yeri bizim için her zaman ayrıdır; onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için tarihimiz boyunca büyük çabalar verdik. Günümüzde de sadece Türkiye'de değil dünyanın 60 ülkesine Türk kahvesi ihraç ediyor, Türk kahve kültürünü yerli ve yabancı yeni nesil kahve tutkunlarına tanıtmak için çeşitli kültür projeleri yürütüyoruz. Bununla birlikte bizim için asıl olan kahve tutkusudur, kahveseverlerin tercihleridir. Pişirme veya demleme yönteminiz ne olursa olsun, kahvenin iyi olması, keyif vermesidir önemli olan. 154 yıldır olduğu gibi, günümüzde de bunun için çalışıyoruz."