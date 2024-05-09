Türkiye'nin Nisan Ayı İhracatında Romanya En Fazla Artış Gösteren Ülke - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Nisan Ayı İhracatında Romanya En Fazla Artış Gösteren Ülke

Türkiye\'nin Nisan Ayı İhracatında Romanya En Fazla Artış Gösteren Ülke

Türkiye'nin nisanda ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 676 milyon doları aştı. Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların sonuçları alınmaya başlandı. İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

09.05.2024 11:20
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Türkiye'nin nisanda ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 676 milyon doları aştı.

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların sonuçları alınmaya başlandı.

İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmış, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ülkeye resmi ziyarette bulunmuştu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin ihracatının nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla en fazla arttığı ülke, Romanya oldu. Romanya'ya dış satım 156,1 milyon dolar artış gösterdi.

İhracat artışında Romanya'yı 145,8 milyon dolarla Hollanda, 88,2 milyon dolarla Burkina Faso, 67,9 milyon dolarla ABD ve 61,6 milyon dolarla Özbekistan izledi.

Nisanda Romanya'ya 676,5 milyon dolarlık, Hollanda'ya 616,1 milyon dolarlık, Burkina Faso'ya 92,4 milyon dolarlık, ABD'ye 1 milyar dolarlık, Özbekistan'a 180,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Romanya 8. sırada

Romanya, nisan ayında en fazla ihracat yapılan 8. ülke oldu.

Söz konusu ayda Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Irak ve Romanya olarak sıralandı.

Nisan ayında Almanya'ya 1,3 milyar dolarlık, ABD'ye 1 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 871,7 milyon dolarlık, Fransa'ya 778,5 milyon dolarlık, İspanya'ya 778 milyon dolarlık, İtalya'ya 760 milyon dolarlık ve Irak'a 709,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, geçen ay 287,8 milyon dolarla Romanya'ya en fazla ihracat yapılan sektör oldu. Bu ülkeye, otomotiv endüstrisi 84,7 milyon dolarlık, çelik sektörü 75,4 milyon dolarlık, yaş meyve, sebze sektörü 36,6 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektörü 33,1 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

En fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Nisan ayında Romanya'ya en fazla ihracatı 375,5 milyon dolarla İstanbul merkezli şirketler yaptı.

İstanbul'u 88,9 milyon dolarla Kocaeli, 57,5 milyon dolarla Bursa, 22,1 milyon dolarla Hatay, 17,3 milyon dolarla İzmir takip etti.

Türkiye'nin nisan ayı ihracatında 2023'ün aynı ayına kıyasla değer bazında en fazla artış görülen ülkeler şöyle:

1 - 30 NİSAN

ÜLKE2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (BİN DOLAR)
ROMANYA520.435,97676.502,21156.066,24
HOLLANDA470.345,39616.105,06145.759,67
BURKİNA FASO4.175,1092.412,8988.237,80
ABD935.155,931.003.021,1967.865,26
ÖZBEKİSTAN119.223,21180.778,0661.554,85
YUNANİSTAN185.558,29224.461,6038.903,31
MALİ4.968,1139.329,3734.361,27
SIRBİSTAN113.495,19140.075,1526.579,96
BREZİLYA47.419,9273.300,6525.880,73
ÇİN231.887,14255.764,3123.877,17

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Nisan Ayı İhracatında Romanya En Fazla Artış Gösteren Ülke - Son Dakika

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