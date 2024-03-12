Türkiye'nin Ocak-Şubat Dönemindeki Bal İhracatı 5 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Ocak-Şubat Dönemindeki Bal İhracatı 5 Milyon Doları Aştı

Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan bal ihracatı 5 milyon 179 bin 996 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den yılın 2 ayında 29 ülkeye bal ihraç edildiğini belirtti. ABD, Almanya ve Birleşik Krallık en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu. Balın Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bal ihracatının ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini ifade etti.

12.03.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan bal ihracatı 5 milyon 179 bin 996 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 2 ayında 29 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-şubat döneminde bal ihracatının 1256 tona ulaştığını ifade eden Kalyoncu, söz konusu ihracattan 5 milyon 179 bin 996 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Kalyoncu, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın en fazla ihracat yapılan 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bal dış satımımızda 1 milyon 944 bin 149 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 1 milyon 73 bin 904 dolarla Almanya, 265 bin 531 dolarla Birleşik Krallık takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Azerbaycan, Kanada, Umman, Malezya, Kuzey Makedonya, Fransa, Venezuela, İsviçre ve Lübnan'a da bal ihraç edildi." dedi.

Balın, Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü olduğuna işaret eden Kalyoncu, bölgeden de ocak-şubat döneminde 420 bin 268 dolarlık bal ihraç edildiğini aktardı.

Kalyoncu, bal ihracatının ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini vurgulayarak, sektörün çok daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Doğu Karadeniz, İhracat, Türkiye, Almanya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ocak-Şubat Dönemindeki Bal İhracatı 5 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Depremzedeler İşsiz Kalma Korkusu Yaşıyor
    12:15 Depremzedeler İşsiz Kalma Korkusu Yaşıyor

    Deprem bölgelerinde çalışan depremzedeler, Toplum Yararına Programı'ndan yararlanarak geçici süreyle istihdam ediliyor. Ancak çalışma sürelerinin dolmasıyla işsiz kalma endişesi yaşıyorlar. Ankara'ya gelerek seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler, düzenli bir iş olanağı talep ediyor.

  • CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, Kocasinan ilçesinde esnafı ziyaret etti
    12:12 CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, Kocasinan ilçesinde esnafı ziyaret etti

    CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Kocasinan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Molu, esnafın zor günler yaşadığını ve kaderlerine terk edilemeyeceklerini belirtti. Esnafın mahalle kültürünün yaşatılması ve sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

  • Kahramanmaraş'ta Mutfak Eşyası Tamiratı Yoğunluğu
    12:12 Kahramanmaraş'ta Mutfak Eşyası Tamiratı Yoğunluğu

    Kahramanmaraş'ta 50 yıldır mutfak eşyası tamiratı yapan esnaf, sıfır eşyaların fiyatları artınca tamir işlerinde yoğunluk olduğunu belirtti. Tencere, tava ve çaydanlıkların fahiş fiyatları nedeniyle vatandaşlar tamir ettirme yoluna gidiyor. Depremden sonra da tamiratlarda azalma olmadığı, aksine yoğunluğun arttığı ifade edildi.

  • Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde çiftçilere devlet destekli korunga tohumu dağıtıldı
    12:06 Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde çiftçilere devlet destekli korunga tohumu dağıtıldı

    Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen devlet destekli 2 ton korunga tohumu, 20 çiftçiye dağıtıldı. Dağıtım törenine Kaymakam Hakan Kara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Keser de katıldı. Dağıtılan tohumların yakın bir zamanda ekiminin yapılacağı belirtildi.

  • Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki OSB'lere yatırımcılar sıraya girdi
    11:55 Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki OSB'lere yatırımcılar sıraya girdi

    Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırım yapmak isteyen girişimciler yer tahsisi için sırada bekliyor. Bölgenin genç nüfusu, Orta Doğu pazarına ulaşım kolaylığı, verimli toprakları ve turizm potansiyeli yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. OSB'lere olan ilgi her geçen gün artıyor ve yeni OSB'ler kuruluyor.

  • Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, İşletme Müdürlüklerinde Toplantılar Gerçekleştirdi
    11:53 Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, İşletme Müdürlüklerinde Toplantılar Gerçekleştirdi

    Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Orman İşletme Müdür ve Orman İşletme Şefleri ile bir araya gelerek 2023 ve 2024 yılları program ve gerçekleşmeleri hakkında bilgi aldı. Toplantılara Bölge Müdürü Erdal Dingil'in yanı sıra diğer yetkililer de katıldı.

  • Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişte
    11:52 Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişte

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatının kilogramı 125 liraya çıktığını açıkladı. Fiyatın kademeli olarak yükseldiğini belirten Soydan, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da artmasını beklediklerini söyledi.

  • Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kırsal Mahallelere 9 Köy Fırını Kazandırdı
    11:51 Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kırsal Mahallelere 9 Köy Fırını Kazandırdı

    Pursaklar Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle takdir toplayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 5 yılda 9 kırsal mahalleye 9 köy fırını kazandırdı. Köy fırınları, mahalle sakinlerinin ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere toplu yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere hizmete sunuldu.


12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
10:24 Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi Nakit avans taksit sayısı 3’e düşürüldü iddiası Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3'e düşürüldü iddiası
10:04 1000 polisle uyuşturucu operasyonu 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler 1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
11:43 Yapılan yorumları görmeniz lazım Messi hayranlarından fena linç yiyor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:18 Müstehcen görüntü tuzağıyla 12 milyon dolandırdılar Müstehcen görüntü tuzağıyla 12 milyon dolandırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 12:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Ocak-Şubat Dönemindeki Bal İhracatı 5 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement