Türkiye'nin Şubat Ayı LPG İthalatı %11,45 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Şubat Ayı LPG İthalatı %11,45 Azaldı

Türkiye\'nin Şubat Ayı LPG İthalatı %11,45 Azaldı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,45 azalarak 254 bin 876 ton oldu. İhracat ise yüzde 47,34 artarak 47 bin 137 ton olarak gerçekleşti. LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 23,06 artarak 73 bin 24 ton olarak gerçekleşti. Şubatta yapılan toplam LPG satışı ise yaklaşık 307 bin 516 ton olarak hesaplandı.

30.04.2024 13:32
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Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,45 azalarak 254 bin 876 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Kazakistan, Yunanistan ve Libya'dan ithalat yapıldı.

LPG ithalatı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,45 azalarak 254 bin 876 tona düştü.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 47,34 artarak 47 bin 137 ton oldu.

İhracat, Tunus, Almanya, İsviçre, Bulgaristan, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Seyşeller, Romanya, Ukrayna ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 11 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 23,06 artarak 73 bin 24 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta geçen senenin aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 307 bin 516 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 82,25 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,3 ile tüplü LPG ve yüzde 3,44 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Şubat Ayı LPG İthalatı %11,45 Azaldı - Son Dakika

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