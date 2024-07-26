Türkiye'nin Turunçgil İhracatı İlk Yarıda 504 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Turunçgil İhracatı İlk Yarıda 504 Milyon Doları Aştı

Türkiye, bu yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirdi. Yılın ocak-haziran döneminde yurt dışına 935 bin 530 ton turunçgil satıldı. En fazla ihracatı yapılan ürün ise mandalina oldu. Türkiye'nin en çok turunçgil gönderdiği ülkeler ise Rusya, Irak ve Ukrayna oldu. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, ihracatın önemini vurgulayarak yeni pazarlara ulaşmayı ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

26.07.2024 11:09
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Türkiye, bu yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihracatı yaptı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ocak-haziran döneminde yurt dışına 935 bin 530 ton turunçgil satıldı.

Geçen yılın ilk yarısında 452 milyon 372 bin dolarlık dış satım yapan sektör, ihracatı bu yılın aynı döneminde 504 milyon 429 bin dolara taşıdı.

En fazla ihracatı yapılan ürün mandalina

Turunçgillerden yılın ilk yarısında en çok ihraç edilen ürün, 234 milyon 579 bin dolarla mandalina oldu.

Mandalinayı 155 milyon 17 bin dolarla limon, 71 milyon 971 bin dolarla portakal ve 42 milyon 674 bin dolarla greyfurt takip etti.

Türkiye'nin bu dönemde en çok turunçgil gönderdiği ülkeler, 151 milyon 100 bin dolarla Rusya, 100 milyon 229 bin dolarla Irak, 48 milyon 753 bin dolarla Ukrayna oldu.

Bu dönemde Mersin 222 milyon 926 bin dolarlık, Hatay 99 milyon 629 bin dolarlık ve Adana 61 milyon 957 bin dolarlık dış satıma imza attı.

"İhracatımızı artırmayı hedefliyoruz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yılın ilk yarısında elde edilen ihracat tutarının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

Yaş meyve sebze içinde turunçgil dış satımının önemli yer tuttuğunu ifade eden Kaçmaz, turunçgillerin de ana sektör haline geldiğini belirtti.

Kaçmaz, geçen sezon küresel ölçekte yaşanan sıkıntıyla ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon herhangi bir engelle karşılaşmamamız için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Umudumuz iyi bir sezon geçirmek. Bununla ilgili çalışmaları başlatmıştık. Zirai karantina anlaşması dolan ülkelerle görüşmelerimizi hızlandırıyoruz. Yeni pazarlara ulaşmayı ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmalarımız sona erdiği zaman daha yüksek turunçgil ihracat rakamlarına ulaşmayı bekliyoruz."

Kaçmaz, kısa süre içinde turunçgilde yeni sezonun başlayacağına işaret ederek, hem üreticinin hem ihracatçının kazanması için çalıştıklarını söyledi. Kaçmaz, yeni tanıtım kampanyalarıyla narenciye tüketimini ve dış satımını artırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Turunçgil İhracatı İlk Yarıda 504 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Turunçgil İhracatı İlk Yarıda 504 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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