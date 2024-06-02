Türkiye'nin Uzak Doğu pazarındaki meyve sebze ihracatı artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Uzak Doğu pazarındaki meyve sebze ihracatı artıyor

Türkiye\'nin Uzak Doğu pazarındaki meyve sebze ihracatı artıyor

Türkiye'ye yıllık 6 milyar dolar döviz kazandıran taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin ihracatında, Uzak Doğu pazarının payı ortalamanın üzerinde artıyor. Türkiye, 1 Ocak - 28 Mayıs 2024 döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 24 artırarak 1 milyar 93 milyon dolara çıkardı. Özellikle Japonya, Avustralya, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Tayland gibi ülkelerin domine ettiği Asya Pasifik pazarında ihracat yüzde 38,5 artarak 78,5 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Çin'e meyve sebze mamulleri ihracatını artırmak için Sial 2024 Şanghay Fuarı'na katıldı.

02.06.2024 10:16
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Türkiye'ye kazandırdıkları yıllık döviz tutarı 6 milyar doları aşan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin ihracatında Uzak Doğu pazarının payı, ortalamanın üzerinde artıyor.

Türkiye, 1 Ocak - 28 Mayıs 2024 döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 24'lük artışla 880 milyon dolardan 1 milyar 93 milyon dolara taşırken, Japonya, Avustralya, Çin, Güney Kore, Tayvan, Tayland gibi ülkelerin domine ettiği Asya Pasifik pazarında ihracatını yüzde 38,5 artırarak 56,5 milyon dolardan 78,5 milyon dolara yükseltti.

Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye'nin lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 28-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde, düzenlenen Sial 2024 Şanghay Fuarı'na katılarak, Türkiye'nin Çin'e meyve sebze mamulleri ihracatını daha da artırması için Uzak Doğu pazarındaki pazarlama faaliyetlerine yeni bir halka ekledi.

Turşu ve sos gruplarına yoğun ilgi vardı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Sial 2024 Şanghay Fuarı'nda Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu turşular ve sos gruplarına yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2024 yılında 1 Ocak - 28 Mayıs tarihleri arasında 417 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına imza attığını dillendiren Uçak, yıllık bazda meyve sebze mamulleri ihracatlarının 1 milyar 21 milyon dolara ulaştığını, Türkiye ihracatından yüzde 38 pay aldıklarını dile getirdi.

Ur-Ge ve TURQUALITY Projesi'yle Asya Pasifik pazarında 500 milyon dolar ihracata ulaşacaklar

Türkiye'nin yıllık 60 milyon tona ulaşan meyve sebze üretiminin yüzde 10'luk kısmını taze meyve sebze olarak ihraç ettiklerini ve yıllık 3,5 milyar dolar döviz getirisi sağladıklarını aktaran Uçak, "60 milyon tonluk rekoltenin daha katma değerli hale gelmesi için dondurarak, kurutarak, konserve yaparak değerlendiriyoruz. Turşu, salça, meyve suyu, közlenmiş sebzeler, dondurulmuş sebzeler ve meyveler şeklinde işleyen dünyanın en modern üretim tesislerine sahibiz. Amerika, İngiltere, AB ülkeleri, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinde gücümüzü artırmak için fuarlara katılıyoruz. İhracatçı firmalarımızın kümelenerek yetkinliklerini artırdıkları ve pazarlama yaptıkları Ticaret Bakanlığımızca desteklenen UR-GE Projelerine 41 firmamızın katılımıyla Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster isimli dördüncü Ur-Ge Projemizi başlattık. Günümüzde yıllık 200 milyon dolar seviyesinde ihracat yaptığımız Asya Pasifik pazarında 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

TURQUALITY Projesi'nde Çin hedef pazar olacak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin koordinatörlüğünü üstlendiği, Uludağ Meyve Sebze Mamülleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin paydaş olduğu "The Symphony of The Taste From Anatolia Turquality Projesi"ne 2024 yılında başlayacakları bilgisini veren Uçak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ticaret Bakanlığı'mızın onaya sunulan proje, onay sürecinin ardından start alacak. Meyve sebze mamulleri sektöründe, Türk gıda ürünlerinin küresel mutfaklarda eşsiz bir tat sunma potansiyeline sahip olduğunu bu proje ile tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Proje ile küresel tatların tarif ve içeriklerinin Türk meyve sebze mamulleri kullanımına fırsat tanıdığı İngiltere ve Çin'de anlatılacak. Dünya genelinde sağlıklı beslenme eğiliminin yükseldiği bir dönemde, özellikle Akdeniz tarzı beslenmenin Anadolu'nun zengin kültüründen beslendiğini vurgulayacağız. Projenin temel hedefi, Türk menşeli meyve sebze mamullerinin marka değerini güçlendirmek ve Türk gıda ürünlerini Birleşik Krallık ve Çin Halk Cumhuriyeti pazarında daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak olacak. Bu bağlamda, gıda sektörü profesyonelleri ve sektörün çatı örgütleriyle kurulacak iş birlikleriyle marka gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Öte yandan, Türk ürünlerinin sadece rekabetçi fiyat avantajı değil, aynı zamanda üstün kalitesi ile öne çıkmasını sağlayarak, ihracatının artırılmasını hedefliyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Uzak Doğu pazarındaki meyve sebze ihracatı artıyor - Son Dakika

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