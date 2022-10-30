Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG töreninde söylediği "Devamı gelecek" sözleri Yunan basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG töreninde söylediği "Devamı gelecek" sözleri Yunan basınında geniş yer buldu

30.10.2022 13:06

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG banttan indi. Dün üretim merkezi açılışındaki törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfun balistik füzesinin Yunanistan'da sebep olduğu paniğe değinerek "Daha durun bakalım. Arkası gelecek" sözleri dünya basınında geniş yer bulurken, son dönemde ilişkilerimizin gerildiği Yunanistan'da da manşetleri kapladı. Erdoğan'ın sözlerini manşetten veren Yunan basını, haberde TOGG üretim tesisinin açıldığına vurgu yaptı.

Türkiye'de dün tüm gözler Bursa Gemlik'teki TOGG üretim merkezindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik yurt genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Konuşmasında "Türkiye yüzyılı" vurgusu yapan Erdoğan, Yunanistan'a da göndermelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG törenindeki 'Devamlı gelecek' çıkışı Yunan basınının uykularını kaçırdı

ERDOĞAN: DAHA DURUN BAKALIM, ARKASI GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan Tayfun balistik füzesinin Yunanistan'da neden olduğu paniğe değinerek, "Yunanistan'da gazete ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG törenindeki 'Devamlı gelecek' çıkışı Yunan basınının uykularını kaçırdı

"ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR"

Bu sözler Yunan basınında geniş bir yankı uyandırdı. Yunan gazetesi Kathimerini, Erdoğan'ın "Devamı gelecek" sözlerini başlığa taşıyarak açıklamalara yer verdi. Aynı zamanda haberde TOGG'dan da bahsedilerek, TOGG üretim tesisinin açıldığı ifade edildi. Erdoğan, TOGG'la ilgili "Avrupalılar TOGG'u yollarda görünce paniğe kapılacak. Çılgın Türkler geliyor" diyecek ifadelerine yer verdi. Yunan gazetesi Proto Thema da Erdoğan'ın 'Türklerin tayfun füzesi' ile gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG törenindeki 'Devamlı gelecek' çıkışı Yunan basınının uykularını kaçırdı

"TAYFUN" YUNAN BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

Tayfun füzesi bir süre önce Yunan basınını bir hayli meşgul etmişti. Tayfun'un madde madde neler yapabileceğini inceleyen Yunanistan'da söz konusu durum basına da yansıyınca açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" demişti. Bakan Varank'ın bu sözleri birkaç gündür Yunan basınını oldukça meşgul ederken, Yunan gazetesi Ta Nea ise Bakan Varank'ın sözlerine dikkat çekerek, "Yanlış bir yorum değil. Potansiyele sahip üretimler dikkat çekiyor" demişti. Gazete 'asıl sorunun' Türk silahlarının yüzde 80 ila 85'ini üretebilen Türk savunma sanayiinin hızlı gelişiminde olduğuna dikkat çekmişti. TV kanallarında da Tayfun'un mezili endişelere neden olmuştu. Yunanistan'da olası hedef bölgeleri ve vurulabilecek stratejik noktalara dikkat çekilmişti. Televizyonlarda yapılan Tayfun analizleri sosyal medyaya da taşındı. Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyon kanalında Tayfun roketinin menzili gösterilmiş ve menzilin tüm Yunanistan'ı kapsadığına dikkat çekilmişti.

YORUMLAR (5)
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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG töreninde söylediği 'Devamı gelecek' sözleri Yunan basınında geniş yer buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG töreninde söylediği "Devamı gelecek" sözleri Yunan basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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