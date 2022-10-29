Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen tüm detaylar... - Son Dakika
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Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

29.10.2022 23:28

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla görkemli törenli açıldı. İlk araç banttan indirilirken seri üretim süreci de resmen başladı. Peki yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman açıklanacak, ilk yıl kaç adet üretilecek, satışı nasıl olacak? İşte Togg'la ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen resmi törenle açıldı. İlk aracı banttan indiren Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi. Kürsüye çıkarak bankalara bir çağrı da bulunan Erdoğan, "Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum." dedi. İşte Togg ile ilgili merak edilen tüm detaylar:

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara çıkacak olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Ön satışlar ise şubat ayında verilecek.

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Togg'un fiyatının piyasa şartlarına göre 5 babayiğitle birlikte karar verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." dedi.

2023'TE KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Togg'un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV'un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. Togg'un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" açıklamasında bulunmuştu.

KAÇ ŞARJ İSTASYONU OLACAK?

Togg şarj istasyonları için Trugo markasıyla Türkiye'nin 81 iline 1.000 adet şarj istasyonu kuracak. Bu kapsamda, Shell ile bir işbirliğine de giden Togg, 400 Shell istasyonunda 600'den fazla şarj cihazının kurulumunu yapacak.Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşabilecek.

TOGG NASIL SATILACAK?

Togg'un satış stratejisini ve kullanıcıyla temas yöntemini ilk kez açıklayan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, "Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak." dedi.

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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen tüm detaylar... - Son Dakika


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