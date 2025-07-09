Türkiye Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı

Otomotiv sektörü, bu yılın ocak-haziran döneminde 19 milyar 986 milyon 716 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına imza atarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikalar, küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu risklerin yanı sıra ülkelerin ihracatları açısından da belirsizlik yaratıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Halihazırda ABD'ye getirilen her otomobile yüzde 25 gümrük vergisi uygulanıyordu. Yeni tarifenin otomobil kategorisinde buna eklenebileceği değerlendiriliyor.

Dünyada önde gelen Japonya ve Güney Kore merkezli üretici firmaların, maruz kalacakları tarifenin ardından nasıl bir strateji geliştirecekleri merak edilmeye başlandı.

Söz konusu gelişmelerin paralelinde Türkiye otomotiv endüstrisi ise salgın sonrası istikrarlı yükselişini devam ettirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü, yılın ilk yarısında 19 milyar 986 milyon 716 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin toplam ihracatı ise bahsedilen dönemde yıllık bazda yüzde 4,1 artış göstererek, 131 milyar 440 milyon 136 bin dolar oldu. Haziran ayında da ihracat, yüzde 8 artarak 20 milyar 536,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Yılın ocak-haziran döneminde, otomotivde en fazla ihracat 3,2 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 2,3 milyar dolarla Fransa, 2,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,7 milyar dolarla İspanya ve 1,6 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 765 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 481,4 milyon dolarla İspanya, 425,8 milyon dolarla Slovenya, 226,5 milyon dolarla Romanya, 215,9 milyon dolarla Belçika izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 1,1 milyar dolarlık, Romanya'ya 739,1 milyon dolarlık ve Belçika'ya 838 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 6,3 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti. Bu dönemde Bursa'dan 4,3 milyar dolar, İstanbul'dan 4,2 milyar dolar, Sakarya'dan 2,2 milyar dolar, Ankara'dan 769,2 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Sektörün ihracatı salgın sonrasında artmaya devam etti

Öte yandan, yılın ocak-haziran döneminde otomotiv endüstrisinin dış satımı rekor seviyeye ulaşırken, önceki yılların aynı dönemlerine göre yükselmeye devam etti.

Buna göre, 2024'ün aynı döneminde otomotiv ihracatı 17,7 milyar dolar, 2023'te 17,3 milyar dolar, 2022'de 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedildiği 2021 ve 2020'de sırasıyla 14,4 milyar ve 10,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da ise 15,3 milyar dolar olmuştu.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-haziran döneminde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 Ocak - 30 Haziran ÜLKE 2024 2025 Yüzde değişim ALMANYA 2.432.950,89 3.197.944,20 31,4 FRANSA 2.077.203,07 2.270.777,44 9,3 BİRLEŞİK KRALLIK 1.938.900,81 2.062.886,28 6,4 İSPANYA 1.232.261,11 1.713.710,31 39,1 İTALYA 1.663.364,11 1.647.531,93 -1 SLOVENYA 683.492,58 1.109.247,19 62,3 POLONYA 733.121,46 867.628,80 18,3 BELÇİKA 622.116,09 838.035,96 34,7 ROMANYA 512.579,39 739.070,27 44,2 ABD 563.789,41 586.013,83 3,9

Kaynak: AA