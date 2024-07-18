Türkiye-Rusya arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı görüşüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Rusya arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı görüşüldü

Türkiye-Rusya arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı görüşüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile görüşerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının son durumunu ve iş birliklerinin genişletilmesini ele aldı. Bayraktar, Akkuyu NGS'nin tüm üniteleriyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirtti. Ayrıca, Sinop NGS'nin inşasıyla ilgili projenin de ele alındığı ve Rosatom'un bu projeyi hayata geçirme olasılığını analiz edeceği ifade edildi.

18.07.2024 17:12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İstanbul'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile görüştü. Taraflar, Türkiye-Rusya ilişkileri için önemli olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında gelinen son durumu ve mevcut iş birliklerinin genişletilmesine yönelik olası beklentileri ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede Akkuyu NGS'deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdik. İlk üniteyi en kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer üç reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS, tüm üniteleriyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak."

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ise "Akkuyu NGS'nin inşasında şu anda 1'inci güç ünitesinin devreye alınmasına yönelik hazırlıklara odaklanmış durumdayız. Tam ölçekli devreye alma çalışmalarını aktif olarak yürütüyoruz. Şu anda reaktör tesisini yakıt simülantlarının yüklenmesi için hazırlıyoruz. Türkiye'nin nükleer enerjiden üretilecek ilk elektriğini bir an önce enerji sistemine kazandırmasının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Ayrıca görüşmede kurulması planlanan ikinci nükleer güç santrali Sinop NGS'nin inşasına yönelik projeyi Rosatom'un hayata geçirme olasılığının da ele alındığı öğrenildi. Rosatom'un bu projeyle ilgili olası tasarım çözümlerini, Türkiye ekonomisi üzerinde daha da büyük etki yaratacak şekilde tasarlanmış bir proje yapma isteğini dikkate alarak analiz edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Rusya arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı görüşüldü - Son Dakika

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