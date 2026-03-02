Türkiye Teknoloji Yatırımları Artıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, teknoloji sektöründeki yatırımlara işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl ülkemize teknoloji sektöründeki daha ileri aşamadaki yatırımlarda 2,4 milyar dolarlık yatırım gelmiş. Böyle ekosistemin olgunlaştığını görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Türkiye'de geçen yıl 376 işlem turunda yaklaşık 600 milyon dolara yakın bir erken aşamada teknoloji yatırımı gördüklerini belirten Dağlıoğlu, bir önceki yıla göre biraz bir düşüş gibi görünse de güzel bir yıl olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, teknoloji sektöründeki yatırımlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ülkemize teknoloji sektöründeki daha ileri aşamadaki yatırımlarda 2,4 milyar dolarlık yatırım gelmiş. Böyle ekosistemin olgunlaştığını görüyoruz, ekosistem olgunlaştıkça da inşallah bu grafiğin daha da böyle artarak devam ettiğini göreceğiz. Bu girişimler erken aşamadayken biliyorsunuz ilk başta birkaç yüz bin dolar yatırım arayarak yola çıkıyorlar, sonra birkaç milyon dolarları arıyorlar, sonra çift haneli milyon dolarları arıyorlar, sonrasında artık milyar dolarlara giden yatırım turlarından bahsediyoruz. İşte ekosistem olgunlaştıkça daha ileri seviyede teknoloji şirketlerinin sayısı arttıkça bu grafiğin inşallah daha da dolu olacağını hayal ediyoruz."

"FinTek, daha çok yatırımın olacağını öngördüğümüz bir alan"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, online oyunda Türkiye'nin artık yerini belli ettiğini ve Avrupa'daki en büyük ikinci, dünyadaki en büyük üçüncü olduğu kategorilerin bulunduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, Türkiye'deki markaları herkesin bildiğini vurgulayarak, "İnanın biz yıl içerisinde Asya'da, Amerika'da daha böyle uzak coğrafyalarda da tanıtım turları yaptığımızda bu sektörleri temsil eden kişileri de götürdüğümüzde oyun tarafına farkındalığın çok yüksek olduğunu görüyoruz yani diğer teknoloji başlıklarında belki o kadar farkında değiller ama oyun konusunda herkes Türkiye'nin başarısının farkında." şeklinde konuştu.

FinTeklere işaret eden Dağlıoğlu, Türkiye'de 1000'in üzerinde FinTek şirketi kurulduğunu bildiklerini, aralarında kapanma veya birleşme yaşayanlarla 830 kadar aktif FinTek şirketinin hayatına devam ettiğini aktardı.

Dağlıoğlu, bu yıl bazı düzenleyici adımları olduğuna işaret ederek, "Piyasada birazcık böyle ne olup bittiğini anlamayı gerektiren bir dönem olmuş oldu ama bu uzun vadede sektörün sağlığı için atılmış, regülatör tarafından atılmış bir adım olarak değerlendirmek lazım, bunu da yatırımcılar da zaten bu şekilde görüyor. Önümüzdeki dönemde bu başlıklardaki finansal teknolojiler şimdi geniş bir alan çünkü ödeme sistemleri en çok yatırım olan bir alan ama bütün alanlara ilgi olduğunu görüyoruz, daha çok yatırımın olacağını öngördüğümüz bir alan." ifadelerini kullandı.

İstanbul Finans Merkezi'nde kendilerinin de paydaşı olduğu bir teknopark olduğunu anımsatan Dağlıoğlu, bunun geçen aylarda Resmi Gazete'de duyurusunun yapıldığını bildirdi.

Dağlıoğlu, "Fiziksel altyapımız da tamamlanmak üzere, önümüzdeki aylarda ilk katılımcılarımızı inşallah misafir ediyor olacağız. Bu da inşallah sektöre ayrı bir dinamizm getirir umudundayız. Özetle FinTek şirketleri sadece yurt içerisinde değil, çevre ülkelerdeki başarısıyla da yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda ve önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla Türk FinTek şirketinin çevre ülkelerdeki başarılarına hep beraber şahit oluruz." diye konuştu.

"20'nci yılımızda 250 etkinlik yapma hedefimiz var"

Burak Dağlıoğlu, 2006'da Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının kurulduğuna, daha sonra bunun Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak devam ettiğine ve bu yıl 20'nci yılını kutladıklarına vurgu yaparak, artık 20 yaşında daha olgun bir kurum haline dönüştüklerini ve birçok ülkeye de kendi tecrübelerini aktarma fırsatı da buldukları bir seviyeye geldiklerini söyledi.

Dağlıoğlu, her yıl dünyada tanıtım turları yaptıklarına değinerek, 20'nci yıllarında da 250 etkinlik yapma hedefleri olduğunu dile getirdi.

Ramazandan sonra Londra ile tekrar tanıtım turlarına devam edeceklerini aktaran Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yatırımı olan bu ülkelerde etkinliklerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Bu yıl Türkiye için aslında etkinlikler açısından önemli bir yıl. Yani politik anlamda da NATO Zirvesi olacak yani doğrudan yatırımla alakalı değil belki ama ülkemiz için önemli bir etkinlik, burada özellikle dünyadaki güvenlik ve savunma konusundaki böyle gündemin arttığı bir dönemde Türkiye'nin NATO Zirvesine aslında ev sahipliğini yapıyor olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın o diğer liderleri burada misafir edecek olması bizce çok kıymetli, anlamlı."

Ayrıca bir diğer önemli etkinlik COP31 var. Yine dünyada sürdürülebilirlik konuları konuşulurken yeşil dönüşüm konuşulurken COP31 Türkiye'de olacak. Bu bizim için önemli bir fırsat diye düşünüyorum yani bütün yatırımcılarımız için önemli bir fırsat, finans dünyası için önemli bir fırsat. Çünkü birçok karar verici, birçok aktör şirketler düzeyinde de yatırımcılar düzeyinde de Türkiye'de Antalya'da olacak inşallah. Umarız bu faaliyetlerden en üst seviyede yararlanırız."

Dağlıoğlu, senenin sonunda kendilerinin çok kıymet verdikleri bir etkinlik olan Take-Off Zirvesi'nin de olduğunu anımsatarak, TEKNOFEST'in girişimcilik zirvesini yaptıklarını bu etkinliğin en büyük etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

Burada anlattıklarının aslında bu ofisin kendi 20 yılı değil, Türkiye'nin 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nasıl bir dönüşüm yaşadığı ve aslında nereye gittiği olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman altını çiziyorum kendi mesai arkadaşlarımıza gittiğimiz toplantılarda da yatırımcı geçmişte ne yaptığınıza birazcık fikir sahibi olmak için bakıyor ama asıl sizin gelecekte ne yapmak istediğinizi merak ediyor. Biz de onlara bu 20'nci yılımız vesilesiyle aslında önümüzdeki 'Türkiye Yüzyılı'nda bizim nereye gitmek istediğimizi, dünyanın nasıl ilk 10 ekonomisinden birisi olacağımızı anlatıyoruz. Dünyadaki ticaretten aldığımız payı nasıl artırdığımızı, önümüzdeki dönemde bunu daha da nasıl artıracağımızı anlatıyoruz. İş ortamını, yatırım iklimini nasıl reformlarla güncel tuttuğumuzu, dinamik tuttuğumuzu ve geleceğe yönelik reform ajandalarımızı onlarla paylaşıyoruz. Bunları hedeflediğimiz ülkelerde, etkinliklerde, hedeflediğimiz yatırımcılarla anlatmaya devam edeceğiz."