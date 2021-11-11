Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sabah gerçekleştirdikleri bakanlar toplantısında Türk devletleri için ortak vizyon oluşturulması amacıyla karşılıklı atılabilecek adımları istişare ettiklerini belirterek, "Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tercihli ticaret rejiminin tesis edilmesi, lojistik alanda iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm konuları ön plana çıktı. Önümüzdeki dönemde bu konularda yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda Türk devletlerinin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Muş, bu etkinlik ile ele alınan konuların kardeş halkların müreffeh yarınlarına hizmet ettiğini söyledi.

Bu önemli buluşmada dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarına yapıcı tutumlarından dolayı teşekkürlerini ileten Muş, şunları kaydetti:

"Kardeş ülkelerimizin bağımsızlık yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Birlikten kuvvet doğar, sözünü şiar edinerek Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize de yansıtıyoruz. Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsız oldukları ilk yılda bu ülkeler ile ticaret hacmimiz sadece 275 milyon dolarken, 2020 yılında bu rakam 43 kat artışla 12 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ümit ediyorum ki 2021 itibarıyla bu rakamın da üstüne çıkmış olacağız. Dış ticaretimizden aldıkları pay ise böylece yüzde 0,7'den yüzde 3,3 seviyesine yükselmiş durumdadır."

Muş, ikili ilişkilere katkı veren, istihdamı artıran birçok yan sektörü besleyen yatırımların aynı zamanda dış ticarete de ivme kazandırmak suretiyle önemli katkı sunduğunu anlatarak, "Bugün Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'ndeki yatırımları 17,6 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdadır. Türk müteahhitler tarafından üstlenilen müteahhitlik projelerinin sayısı ise 2 bin 268'e toplam değeri 96,1 milyar dolara erişmiştir. Bu rakamlardaki artışlar iş birliğimizin meyvelerini almaya başladığımızda işaret etmektedir. Ancak halklarımızın arasındaki kardeşlik bilinciyle maksadımız bu rakamları olabileceği en üst seviyeye taşıyarak halklarımızın refahına katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

"Kardeşlik bağlarını ekonomik ve ticari ilişkilerde daha da güçlendirme kararı aldık"

Bakan Muş, sabah gerçekleştirdikleri bakanlar toplantısında Türk devletleri için ortak vizyon oluşturulması amacıyla karşılıklı atılabilecek adımları istişare ettiklerini belirterek, "Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tercihli ticaret rejiminin tesis edilmesi, lojistik alanda iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm konuları ön plana çıktı. Önümüzdeki dönemde bu konularda yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Her alandaki güçlü kardeşlik bağlarını ekonomik ve ticari ilişkilerde daha da güçlendirme ve derinleştirme kararı aldıklarını vurgulayan Muş, "İnanıyorum ki bugünkü temaslarımızın olumlu sonuçlarını yakın zamanda hep beraber göreceğiz. Mevkidaşlarımla öğleden sonra gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerde ise ikili ticari hacminin arttırılması amacı doğrultusunda ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik iş birliğinin artırılması, mevcut iş birliği alanlarının haricinde yeni alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız." şeklinde konuştu.

Muş, etkinlikte bakanlar görüşmesinin yanı sıra iş insanlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde yeni iş fırsatlarının da değerlendirildiğine işaret ederek, kamu-özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılarda Türk devletlerindeki yatırım projelerinin iş dünyasıyla paylaşıldığını söyledi.

Ticaret, yatırım ve lojistik konulu panellerde kamu ve özel sektörün temsilcilerinin bir araya geldiğini ve ortak bir gelecek vizyonuna katkıda bulunduğunu aktaran Muş, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin çok boyutlu yapısını bugünkü etkinliklerle de bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Bakan Muş, bugünkü görüşmelerde halkların yararına olan tüm konuları ele alarak, kardeş Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri bir adım daha ileri taşındığına ve her alanındaki dayanışmayı pekiştirdiklerine inandığını dile getirdi.

Dün Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Muş, kardeş Azerbaycan halkını tekrar kutladı.

"Ortak yaklaşım ve platformlarımızın yaratılması zaruridir"

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ise "30 yıllık işgale son vererek Azerbaycan topraklarını özgürleştirdik bu dönemde Türk dili konuşan devletlerden manevi destek gördük. Bu topraklarda bayındırlık işleri başladı ve kardeş ülkelerle iş birliğimizi müzakere ederken, bu çalışmalara ilişkin detaylı bilgileri kendilerine verdik. Sonuçtan çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Cabbarov, ortak yaklaşımların önemine değinerek, "Ticaret, nakliyat ve lojistikte karşılıklı sermaye artırımı, enerji geçişine hazırlık konularını ele aldık. Bu konularda ortak yaklaşım ve platformlarımızın yaratılması zaruridir. Ekonomi bakanlarının görüşleriyle paralel olarak iş adamlarının konferansı çok büyük önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasında olan hem mevcut ilişkileri ortaya koyuyor, hem de artmasına öncülük edecektir. Bugün elde ettiğimiz neticeler gelecekte istediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır." dedi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, "Bu faydalı konferans bize gelecek önemli yatırımlar ve iş birlikleri için fırsat kapıları araladı. Verimli sonuçlara yakın zamanda erişmek için tüm taraflar önemli katkılar sundu. Yarın önemli bir zirve gerçekleştirilecek, Türk devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri ivmelendirmek için önemli bir etkinlik olacak. Elde edilecek sonuç gelecek için önemli bir aşama olacak. Masaya yatırılan bu ekonomik gelişmelerin yapılabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu zor dönemde böylesine faydalı etkinlik için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özbekistan Bas¸bakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dıs¸ Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov da bugün çok verimli ve detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, çok yönlü iş birliğini artırmanın tüm alanları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Umurzakov, ekonomik iş birliğini derinleştirme yolundaki adımları belirlediklerini ifade ederek, Türk devletleri arasındaki karşılıklı ticareti daha da geliştirme, ticaretteki mevcut tarife ve teknik engelleri kaldırma, transit ve gümrük işlemlerini basitleştirme ve dijitalleşmeye dönük somut eylemleri gerçekleştirme konusunda mutabık kalındığını dile getirdi.

Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ise bugün bölgesel entegrasyon konularının masaya yatırıldığını anlatarak, "Enerji, gümrük, ticaretin önünü kesebilecek bütün engelleri beraber aşacağız. Dünya çok hızlı gelişiyor. Entegrasyon şu anda en önemli hususlardan biridir." diye konuştu.