Türkiye Üniversiteleri Huawei ICT Competition'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Üniversiteleri Huawei ICT Competition'da Başarı Elde Etti

26.05.2025 14:44
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Huawei ICT Competition 2024-25 finalinde Türk üniversiteleri, dört kategoride ödül kazandı.

Huawei ICT Competition 2024-25 küresel finalinde Türkiye'yi temsil eden üniversiteler, 4 kategoride adlarını üst sıralara yazdırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmanın küresel finali, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirildi.

Yarışmaya 100'den fazla ülke ve 210 bini aşkın öğrenci ve eğitmen başvuruda bulunurken, organizasyon tarihinin en geniş katılım rekoru kırıldı. Ulusal ve bölgesel etapları başarıyla tamamlayan 48 ülkeden 179 takım ise finale kaldı.

"Uygulama", "İnovasyon" ve "Programlama" olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenen etkinliğin final etabında, Türkiye'yi temsil eden dört üniversite dereceye girdi.

TED Üniversitesi, bulut kategorisinde ikincilik, GENC Academy Innovation Track, inovasyonda, Yalova Üniversitesi, ağda ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, bilgi işlem kategorilerinde üçüncülük ödülü aldı. Bu sonuçlarla Türk üniversiteleri, dört farklı kategoride kazandığı ödüllerle yarışmanın öne çıkan ülkelerinden oldu.

Huawei ICT Competition 2024-25 finalinde, inovasyonda Filipinler'den Bulacan State Üniversitesi, Çin'den Pekin Teknoloji Üniversitesi, Sırbistan'dan Kragujevac Üniversitesi ve Fas'tan Moulay İsmail Üniversitesi'nin takımları büyük ödül kazandı. Ağ kategorisinde, Çin'den Shenzhen Bilgi Teknolojileri Enstitüsü'nün yanı sıra Brezilya, Nijerya ve Tanzanya'dan oluşan ortak takım büyük ödülü alırken, bulutta da Filipinler, Cezayir, Çin ve Singapur'dan gelen takımlar bu ödüle layık görüldü. Bilgi işlemde, Çin, Nijerya, Cezayir ve Filipinler'den üniversiteler; programlamada ise Çin'den Shenzhen Politeknik Üniversitesi büyük ödülün sahibi oldu.

Türk akademisyene uluslararası ödül

Huawei, yarışma kapsamında eğitimde sürdürülebilir katkı sunan akademisyenleri de ödüllendirdi.

Bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Dr. Merve Yıldırım, "En Değerli Eğitmen" (MVI) ödülüne layık görülerek, Çin, Cezayir, Bangladeş, Brezilya, Mısır, Endonezya, Irak, Nijerya ve Macaristanlı 18 akademisyen arasında yer aldı.

Yarışmada teknik başarıların yanı sıra sosyal etkisi yüksek projeler ve eğitmen katkıları da ödüllendirildi. "Women in Tech" ödülleri, Brezilya, Suudi Arabistan, Almanya ve Kenya'dan, tamamen kadınlardan oluşan takımlara verildi. "Green Development" ödülü ise çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Gana takımının oldu.

Yarışma kapsamında Huawei, "AI Accelerating Education Transformation Summit" adıyla özel bir zirve de düzenledi. Zirvede, yapay zekanın eğitimdeki dönüştürücü etkisi, akıllı öğrenme platformlarının rolü ve sektörel işbirlikleri değerlendirildi.

Şirket, yarışma sırasında "Huawei ICT Academy Intelligent Platform"un yeni "Yapay Zeka Özelliği"ni de duyurdu. Bu yeni yetenek sayesinde eğitimciler; bilgi grafikleri, yapay zeka destekli soru-cevap motorları ve öğretim analizleri gibi araçlarla eğitim süreçlerini daha verimli yönetebilecek.

Türkiye'de, eğitimde dijital dönüşüm destekleniyor

Huawei, Türkiye'de de eğitimde dijital dönüşüme yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. "Huawei ICT Academy" programı kapsamında, Türkiye'de birçok üniversiteyle işbirliği gerçekleştirilerek, bulut bilişim, 5G ve yapay zeka gibi alanlarda öğrencilere uygulamalı eğitimler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei ICT Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ritchie Peng, uygulama yarışmasının, öğrencilerin bulut teknolojileri, büyük veri ve yapay zeka konularında yetkinlik kazanarak "2030 Akıllı Dünya" vizyonuna katkı sağlamasını hedeflediğini, inovasyon yarışmasının da tarım, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki gerçek sorunlara yönelik bilişim çözümleri üretilmesini teşvik ettiğini aktardı.

Peng, "Bu yarışmayı, öğrenmeyi teşvik eden ve inovasyonu tetikleyen bir ortam olarak tasarlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Üniversiteleri Huawei ICT Competition'da Başarı Elde Etti - Son Dakika

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