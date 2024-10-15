Türkiye Zeytin İhracatında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Zeytin İhracatında Rekor Kırdı

Türkiye Zeytin İhracatında Rekor Kırdı

Türkiye, sofralık zeytin ihracatını 2023/24 sezonunda yüzde 14 artışla 210 milyon dolara çıkardı.

15.10.2024 11:44
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Sofralık zeytinde dünya liderliği hedefiyle 2024/25 sezonuna giren Türkiye, 2023/24 sezonunu ihracatta tarihi rekorla geride bıraktı. Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2023/24 sezonunda yüzde 14'lük artışla 184 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin son 25 yıldır zeytincilik sektörüne yaptığı yatırımların meyvelerini ihracat rakamlarındaki gelişimle topladığını kaydeden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, 2024/25 sezonuna da büyük umutlarla girdiklerini dile getirdi.

Zeytinin ekmekten salatalara, makarnalardan pizzalara pek çok yemeği lezzetlendirdiğini anlatan Er, "2023/24 sezonunda siyah zeytin ihracatımız 162,5 milyon dolar olurken yeşil zeytin ihracatımız 47,5 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

Türk zeytini dolar bazında yüzde 46 değerlendi

Türkiye'nin 2023/24 sezonunda gerçekleştirdiği 210 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının yüzde 97'sinin ambalajlı ihracat olduğu bilgisini veren EZZİB Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının 2022/23 sezonuna göre yüzde 46'lık artışla 1,84 dolardan 2,70 dolara çıktığının altını çizdi. Gündeş, sofralık zeytin ihracatında miktar bazında yüzde 22'lik düşüşle 100 bin tondan 78 bin tona gerilemesine rağmen, döviz getirisindeki artışın temelinde sofralık zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 46 artışının yattığına vurgu yaptı.

Zeytincilik sektörü olarak 2024/25 sezonunda, 2022/23 sezonu benzeri dünya liderliğine ulaşacak bir rekolte beklediklerini paylaşan Gündeş, "Sofralık zeytin ihracatında 100 bin tonu geçmeyi, döviz getirisinde de 250 milyon doları aşmayı hedefliyoruz"dedi.

İhracatı Avrupa, Ortadoğu ve Amerika sırtladı

Türkiye, 2023/24 sezonunda 121 ülkeye 162,5 milyon dolarlık sofralık siyah zeytin ihraç ederken, Avrupa ülkelerine 90 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç etti. Siyah zeytinde ikinci büyük pazarımız 34 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri oldu. Amerika kıtası 12,5 milyon dolarla Avrupa ve Ortadoğu ülkelerini izledi.

Almanya 41,5 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle zirvedeki yerini korurken, Irak 29 milyon dolarlık Türk zeytini tüketti. Siyah zeytin ihracatında üçüncü büyük pazarımız 22 milyon dolarla Romanya olurken, Romanya'yı 11,2 milyon dolarla Bulgaristan ve 10,2 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle ABD izledi.

Yeşil zeytin ihracatında Avrupa, 17,5 milyon dolarlak öne çıkarken, Ortadoğu ülkeleri 14,5 milyon dolarlık Türk yeşil zeytini talep etti. Amerika kıtasına ihraç edilen yeşil zeytin 5 milyon doları aştı.

Almanya 9 milyon dolarlık taleple zirvede yer alırken, Türkiye; Irak'a 6,8 milyon dolarlık, ABD'ye 4,5 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2,5 milyon dolarlık ve İngiltere'ye 2,4 milyon dolarlık yeşil zeytin ihraç etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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