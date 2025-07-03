TürkTraktör Geleneksel Tarla Günleri'ni Düzenledi

TürkTraktör, düzenlediği "Geleneksel Tarla Günleri" etkinliği kapsamında çiftçileri son teknolojiye sahip ürünleriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlikte çiftçiler, TürkTraktör'ün lider markası New Holland ve premium markası Case IH'in traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu.

TürkTraktör'ün Pazar lideri markası New Holland ile premium markası Case IH ürünlerinin sergilendiği Geleneksel Tarla Günleri etkinlikleri, Tokat'ın Zile ilçesinden başlayarak Kayseri, Iğdır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya, Denizli, Bandırma, Bartın, Ankara, Çankırı, Bursa, Burdur ve Adana olmak üzere 14 farklı konumda düzenlendi.

Etkinliklere katılan yaklaşık 3 bin çiftçi, New Holland ve Case IH traktörleriyle ekipmanlarını deneyimlerken, "Hassas Tarım Ürünleri", "Tarlam Cepte" ve satış sonrası hizmetleriyle ilgili de bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, "Geleneksel Tarla Günleri" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Tarımı geleceğe hazırlama amaçları doğrultusunda var güçleriyle çalışırken, çiftçilerle buluşmaya özen gösterdiklerini belirten Canbeyli, şunları kaydetti:

"En çevreci traktörlerimizi, ekipmanlarımızı, en son teknolojiye sahip hassas tarım ürünlerimizi ve dijital hizmetlerimizi geniş bayi ağımızdan aldığımız güçle Türkiye'nin her köşesindeki çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Geleneksel Tarla Günleri kapsamında, New Holland ile 9, Case IH ile 5 farklı noktada olmak üzere 14 şehirde çiftçilerimizin ürün ve hizmetlerimizi deneyimlemesini sağladık. Çiftçilerimizi dinlemek, kıymetli geri dönüşlerini almak bizim için çok önemli. Etkinliklerimize katılan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum."