TÜRMOB\'dan Vergi Tebliği Tepkisi

Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu,"Vergi Beyannamelerini süresinde yetiştirebilmek için gayret gösteren meslek camiamızın bu emekleri yok sayılmakta. Yapılan tüm düzeltme işlemlerinin sonuçlarının geri alınması ve beyanların düzeltilmesi istenmektedir" dedi.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan "Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Genel Tebliğ" hakkında basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde konuşmasını gerçekleştiren Kartaloğlu, "Ne yazık ki 31 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 563 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği muhasebe ve vergi sistemimize ciddi zarar verecek hükümler barındırmaktadır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan hataları anlatmak ve çözüm önerilerimizi aktarmak için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep edilmiş ancak tarafımıza randevu verilmemiştir. Bu nedenle, bu basın açıklamasının yapılması zaruriyeti hasıl olmuştur. Bugün burada muhasebe mesleğini temsil eden Birlik Yöneticilerimiz ve Oda Başkanlarımız ile aslında 130 bin meslek mensubu olarak buradayız" dedi.

Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin, kamu yararını gözeterek bugüne kadar Türkiye'nin kötü günlerinde her türlü fedakarlığı yaptığını bundan sonra da yapacağını dile getiren Kartaloğlu, "Sahadaki vergi uygulamalarının merkezinde bulunan meslek mensuplarının temsilcisi olan Birliğimizin kamusal sorumluluğu gereği yaptığı öneri ve açıklamaların zamanında dikkate alınmaması nedeniyle ortaya çıkan bir sorunun daha sorunlu bir düzenleme ile çözüleceğini zannedenlerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu yine zaman gösterecek ve bundan en büyük zararı Bakanlığın bizzat kendisi görecektir. Bugün sırtımızdaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Ölçüsüz iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, Mali Müşavirlerin iş-yaşam dengesini olumsuz etkilemenin ötesine geçmiş ve meslektaşlarımızın insani yaşam hakkını ellerinden almaya başlamıştır. Meslek camiamız sürekli, kronik hastalıklar, ani ölümler ve maalesef intihar haberleriyle sarsılmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRMOB olarak 1 Ağustos günü Ankara'da büyük bir miting gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kartaloğlu, "Burada değineceğimiz hususlar yalnızca meslek camiamızı değil aslınca ülkemizi ilgilendirmektedir. Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, enflasyon düzeltmesi şartları oluştuğu ilk günden bugüne kadar, konunun tüm muhatapları nezdinde ve her platformda bu uygulamanın doğuracağı sıkıntılar belirtilmiş, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerektiği, bilanço hazırlama işleminin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yıl sonlarında yapılabileceği ve uygulamanın mevcut sorunlu hali nedeniyle vergilemede adaletsiz sonuçlara yol açacağı defaten dile getirilmiştir. Bununla da yetinilmeyerek Ülkemizin dört bir yanından binlerce cefakar meslektaşımızın katılımı ile 1 Ağustos günü Ankara'da büyük bir miting gerçekleştirilmiştir. Bu mitingde, başta mesleğimizin problemleri olmak üzere enflasyon düzeltmesinin sorunlu yanları ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmaması gerektiği yüksek sesle ifade edilmiştir" şeklinde konuştu.

Birliklerinin tüm uyarılarına rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığının, tebliğin yayımlanması konusunda ısrar ettiğini söyleyen Kartaloğlu, "Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile son kez olduğu belirtilerek 2024 yılı II. Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 27 Ağustos tarihine uzatılmıştır. Bu açıklamaya istinaden, meslek camiamız, mesleki sorumluluk bilinciyle gecesini gündüzüne katarak 1 milyondan fazla beyannamenin süresinde verilmesini sağlamıştır. Bu süreçte, 172 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyanname verme süresi 6 Eylül .2024 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır. Bu ikinci uzatmayla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm kamuoyunda, enflasyon düzeltmesinin ertelenmeyeceğine ilişkin bir beklentiyi oluşturmuştur. Ancak, 29 Ağustos 2024 günü Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ve Hazine ve Maliye Bakanının açıklamalarında; 563 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtilmiş, Birliğimizin tüm uğraşlarına rağmen Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır" diye konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon TL'nin altında olanların enflasyon düzeltmesi yapmamasının uygun bulunduğunu ifade eden Kartaloğlu, "Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla aylarca uğraş sonunda gecesini gündüzüne katarak ve mevcut hukuki düzenlemelere güvenerek 2024/2. dönem geçici vergi beyannamelerini veren mükelleflerin defter kayıtlarında bir düzeltme yapma zorunluluğu olmadan beyannamede gerekli düzeltme işlemlerini yaparak enflasyon düzeltmesinden kaynaklı olarak doğan kar veya zararların düzeltilmesi istenmiştir. Ayrıca, 8 Ağustos 2024 günlü ve 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2024 yılı 2. Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi üçüncü kez daha uzatılarak 13 Eylül 2024 tarihi olarak belirlenmiştir" dedi.

"Vergi Beyannamelerini süresinde yetiştirebilmek için gayret gösteren meslek camiamızın bu emekleri yok sayılmakta"

Tebliğ ile meslek camiasının emeklerinin yok sayıldığının altını çizen Kartaloğlu, "Bahse konu Tebliğ ile büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak son kez uzatıldığı belirtilen Geçici Vergi Beyannamelerini süresinde yetiştirebilmek için gayret gösteren meslek camiamızın bu emekleri yok sayılmakta, yapılan tüm düzeltme işlemlerinin sonuçlarının geri alınması ve beyanların düzeltilmesi istenmektedir. Süresinde düzeltme işlemi yapmayacak olan mükellefler bakımından da cezai işlemlerin yapılacağı 563 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilmiştir. Bu Tebliğ ile adeta enflasyon düzeltmesinin de düzeltmesi istenilmektedir" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önceki Bakanlığı döneminde mükellef hakları kapsamında mevzuata kazandırdığı Vergi Usul Kanunun 369 uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan Genel Tebliğ veya Sirküler ile yapılan düzenlemelerin, geriye dönük olarak uygulanamayacağı hükmüne bağlandığını ifade eden Kartaloğlu, "Ne var ki tüm ikaz ve uyarılarımıza rağmen VUK'un bu açık hükmü dikkate alınmadan, verilmiş olan geçici vergi beyannamelerine düzeltme zorunluluğu getirilmesi başlı başına hukuksuzluktur. Vergi Usul Kanunu'nda vergi beyannamelerinde düzeltme işleminin vergi hatalarının bulunması durumunda söz konusu olacağı belirtilmiştir. Beyanname verme süreci içinde mevcut kanuni ve idari düzenlemelere büyük fedakarlıklarla uyan meslek mensuplarından verdikleri beyannamelerin yeniden düzeltilmesini istemek, hukuki olmadığı gibi vergi mükelleflerinin ve meslektaşlarımızın gereksiz ve anlamsız bir iş yükü ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Aynı durum, düzeltme beyannamesi ile vergisi artacak mükellefler ile meslek mensuplarını da karşı karşıya getirmektedir" dedi.

Tebliğ'in 4. maddesi ile getirilen düzeltme zorunluluğunun hiçbir suretle kabulünün mümkün bulunmayacağını vurgulayan Kartaloğlu, "Tebliğ'le vergi matrahını değiştirecek düzenlemeler yapılması, Kanunda sayılanlar dışında indirim ve istisnalar yapılması, geçmişe etkili düzenlemeler ile mükelleflerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması, hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmesi, defter kayıtları ile beyannamenin bağının koparılması, suç ve cezada kanunilik ilkesi hiçe sayılarak ceza tehdidinde bulunulması tamamen hukuka aykırıdır. Birliğimizce Tebliğin 4 üncü maddesinin iptali talebiyle 2 Eylül tarihinde Danıştay 3. Dairenin 2024/4720 esasına kayıtlı dava açılmış ve hukuka aykırılık gerekçeleri bu davada detaylıca ortaya konulmuştur. Yüce Danıştay'ın konunun aciliyetine binaen bir an evvel konuyu değerlendireceğine olan inancımız tamdır. Birliğimizce, Tebliğin 4. maddesinin hukuka aykırı olduğu ve hiçbir mükellefin beyanlarını düzeltmeye zorlanamayacağı ancak isteyen mükellefin bu Tebliğ kapsamında beyannamelerini düzeltebileceği düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kendisine iletilen sorunlara ve çözüm önerilerine kulak tıkamaması gerektiğinin altını çizen Kartaloğlu, "Tebliğ ile ortaya çıkan ve ileride sadece meslektaşlarımızı değil işletmeleri de çok büyük sıkıntılara sokacak bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için 3. geçici vergi ve yıllık vergiler için nasıl bir düzenleme yapılması gerektiği konusunda Birliğimizin görüş ve önerilerine açık olunmalıdır. Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerileri Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktarılmıştır. Mesleğimizin ve meslektaşımızın onlarca sorunu çözüm beklemektedir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bakanlığımız bilgisi dahilinde olan bu sorunların burada tekrar sayılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu sorunların başında yer alması ve mesleğin kalitesini de tehdit etmesi sebebiyle mevcut iş yükünün mevcut ücret tarifesi ile sürdürülmesinin mümkün olmadığını bir kez daha vurgulamak zorunlu olmuştur. Bu durum muhasebe hizmetlerinin ve ofislerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bakanlığımızın kendisine iletilen sorunlara ve çözüm önerilerine artık kulak tıkamaması, ticari ve ekonomik hayatın erken risk uyarı mekanizması olan Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin sorunlarını bir an evvel çözmeye odaklanması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA