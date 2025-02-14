TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

Ekonomi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddiaları, Ayşe Barım ve TSK'dan teğmenlerin ihracı ile ilgili mesajlar verilen mesajlar büyük yankı uyandırdı.

"BEN BİR ANADOLU ÇOCUĞUYUM"

Bu mesajlara hükümet kanadından peş peşe tepkiler gelirken gözlerin çevrildiği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan yeni açıklamalar geldi. "Adil paylaşıma dikkat etmemiz lazım" diyen Turan, "Ben bir Anadolu çocuğuyum. Eğitimdeki fırsat eşitliğiyle buralara geldim ben. Enerji, hukuk, eğitim alanında yapısal reformları hep birlikte yapmamız lazım. Aksi takdirde 3-5 yıla yine kötü şeyler yaşarız. Büyürken, paylaşımı adil olarak yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Gelir dağılımını bozduk çünkü. Demokrasi yoksa gelir bekleyemeyiz, yargıda bağımsızlık şart" ifadelerine yer verdi.

"ENFLASYONLA MÜCADELE DENEYİMİ İYİ DEĞİL"

Sözlerinin devamında enflasyonla mücadeleye de değinen Turan, " Türkiye'nin enflasyonla mücadele deneyimi çok iyi değil. 3 yıldır söylüyoruz bizim hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. 2002-2011 arasında yaptık bunu bize yüzde 5'leri gördük. 2021'deki faiz politikasıyla bozduk sistemi. Bunu düzeltmek için süre uzadıkça stres artıyor" dedi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Orhan Turan'ın hükümeti eleştiren sözlerine "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" sözleriyle karşılık vermişti.

ÇELİK: KENDİSİNİ SİYASETİN ÜZERİNDE GÖREN...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili açıklamasında "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır. Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur. Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin 'güven bunalımı' deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız" dedi.