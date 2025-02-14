TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

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Dün yapılan genel kurulda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, başta ekonomi olmak üzere birçok konuda hükümete eleştirilerde bulunmuştu. Bu çıkış sonrası AK Parti ve hükümet cephesinden tepkiler peş peşe gelirken gözlerin çevrildiği Turan'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

14.02.2025 12:26
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddiaları, Ayşe Barım ve TSK'dan teğmenlerin ihracı ile ilgili mesajlar verilen mesajlar büyük yankı uyandırdı.

"BEN BİR ANADOLU ÇOCUĞUYUM"

Bu mesajlara hükümet kanadından peş peşe tepkiler gelirken gözlerin çevrildiği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan yeni açıklamalar geldi. "Adil paylaşıma dikkat etmemiz lazım" diyen Turan, "Ben bir Anadolu çocuğuyum. Eğitimdeki fırsat eşitliğiyle buralara geldim ben. Enerji, hukuk, eğitim alanında yapısal reformları hep birlikte yapmamız lazım. Aksi takdirde 3-5 yıla yine kötü şeyler yaşarız. Büyürken, paylaşımı adil olarak yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Gelir dağılımını bozduk çünkü. Demokrasi yoksa gelir bekleyemeyiz, yargıda bağımsızlık şart" ifadelerine yer verdi.

"ENFLASYONLA MÜCADELE DENEYİMİ İYİ DEĞİL"

Sözlerinin devamında enflasyonla mücadeleye de değinen Turan, " Türkiye'nin enflasyonla mücadele deneyimi çok iyi değil. 3 yıldır söylüyoruz bizim hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. 2002-2011 arasında yaptık bunu bize yüzde 5'leri gördük. 2021'deki faiz politikasıyla bozduk sistemi. Bunu düzeltmek için süre uzadıkça stres artıyor" dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Orhan Turan'ın hükümeti eleştiren sözlerine "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" sözleriyle karşılık vermişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

ÇELİK: KENDİSİNİ SİYASETİN ÜZERİNDE GÖREN...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili açıklamasında "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır. Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur. Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin 'güven bunalımı' deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız" dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

Orhan Turan, Politika, AK Parti, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Mahşerin atlısı:
    TÜSİAD. açıklamalarında tamamen haklıdır ekepe eleştiriye kendini düzeltmeye açık değil ülkemizde tüm kurumlar leş kokuyor hiç bir kuruma güven yok neresi talan bunun 491 1135 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kıvırmış,herkes kendi işine baksın 529 213 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Az biraz eleştiriye açık olun adam hakaret etmiyor saldırmıyor tam aksine gerçekleri söylüyor. Daha önce başardık dediği yıllar yine sizin iktidarda olduğunuz yıllar. İşinize gelmiyor tabi yaptığınız hatalarla Ekonominin içine ettiğinizi kabul etmek. 352 344 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    adam adil paylaşım demiş. helal olsun. dengeyi bozduk demiş. tebrik ederim. ama asgari ücret pazarlıgında işçiye yüzde 30 zam verirken vicdanınızı kediler mi yedi. aklınız mantığınızı da alıp tatile mi çıktı yada siz yüzde 60-70 zam verelim çalısanlarımıza dediniz de işçi tarafı hayır vallah olmaz bu çok mu dedi. siz büyürken nasıl büyüdüğünüzü unuttuğunuz zaten belliydi ama bu şekilde de nankör olduğunuzu itiraf etmişsiniz sayın iş adamları 308 28 Yanıtla
  • Engin Yıldız:
    Adam ekonomini. Ve Türkiye'nin kötüye gittiğini açıkça söylüyor Gün gecmezki hemen hakkında sorusturma acilir 292 30 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    adam doğru söylüyor koyunlar ve işi yolunda gidenler kulak tıkıyor. millet açlık sefalet ile uğraşıyor. şimdi işiniz iyi ama Allah sorar cevap veremezsiniz. yargıdan hiç bahsetmek istemiyorum 228 28 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    inatla faiz düşürme ve kur koruma diye bir şey çıkardılar ekonominin anasını bellediler üstüne üstlük birde EYT yi çıkardılar ekonomi dibe vurdu sonrasındada ek vergilerle emekliye yapılan zamları kısmakla asgari ücreti düşük tutmakla telafi etmeye çalıştılar maalesef olan gine fakir.kesime oldu yıllık enflasyonuda kendi sistemlerine göre ayarlıyolar markette pazarda gıdada yüzde yüz olan enflasyonu yüzde 44 diye düşük açıklayıp ona göre zam yapıyolar bu millet bunu yemez artık bir an önce gerekli önlemleri alıp ekonomiyi düzeltip alt gelirli vatandaşın alım gücünü artırın aksi taktirde seçimde alacağınız oylarla şok olur hayal kırıklığı yaşarsınız ben bir vatandaş olarak uyarıyorum gerisi size kalmış ... 166 10 Yanıtla
  • Ali Gürbüz:
    Adaleti yok ettiniz, Adalet eğer Akkkpartili iseniz, sizin için vardır değilseniz Adalet sadece bir kelimeden ibarettir. Yangından bir bakan sorumlu kabul edilmedikçe Akp bu yangın olayından kurtulamazsınız. 145 12 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    adamlar söz söyleyene direk fetocu pkkli diyorlar..simdi bu TÜSİAD bundan sonra fetocu ilan edilip hepsi cezaevine atilir.. açık ararlar artik..kendileri melek hatasiz fetosuz cok doğru vatansever 127 11 Yanıtla
  • Fk:
    gitsin işine baksın kim oluyorda siyasi acıklama yapiyor biz darbecilerden cok cektik onun acıklamaları bir vatandaş gibi eleştiri değil olsa zarari yok hepimiz ekonomik sıkıntılardan dolayi akp eleştiriyoruz ama darbecilere karşı vatandaş olarak ayaktayiz tetikteyiz bu ülkede artık darbelere dinsizlere sessiz kalmayacağız 2 91 Yanıtla
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