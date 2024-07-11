TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadelede vakit kaybettik, bedeli çok ağır oldu - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadelede vakit kaybettik, bedeli çok ağır oldu

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Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Geride bıraktığımız 10 yılı kaybetmemiş olsaydık çok farklı bir tabloyu konuşabilirdik. Vakit kaybetmenin bedeli ağır oldu. Şimdi yeniden doğru adımları atmaya başladık. Hatalı politikalar sonucu enflasyon performansı kötüleşti" ifadelerini kullandı.

11.07.2024 14:31
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'nı bugün gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Enflasyonla mücadelede vakit kaybettik, bedeli çok ağır oldu" dedi.

"HATALI POLİTİKALAR SONUCU ENFLASYON PERFORMANSI KÖTÜLEŞTİ"

TÜSİAD Başkanı Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Adımlarımızı atarken her ihtimali ölçüp biçiyoruz. Ekonomiyi etkileyen her konu TÜSİAD'ın ilgi alanına giriyor. Hatalı politikalar sonucu enflasyon performansı kötüleşti. 2013'te kişi başı milli gelir 12 bin 582 dolardı. Sonra geriledi, son 10 yılda fakirleştik. 2023 sonunda yeniden 13 bin dolar seviyesine geldik. Biliyoruz ki son 10 yılı kaybetmemiş olsaydık, çok farklı bir tabloyu konuşabilirdik.

Yeniden doğru adımları atmaya başladık ama vakit kaybettik. Enflasyonla mücadele sürecini destekliyoruz. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için toplumun tüm kesiminde mutabakat olmalı. Enflasyonla mücadelenin yükünü başkası üstlensin demeyiz, vergi yükünün adil dağıtıldığı etkin bir vergi sistemine ulaşılmalı. Vergi düzenlemelerinin amacına ulaşması için kayıt ile dışılık mücadele sıkılaştırılmalı."

"DEMOGRAFİK DEĞİŞİMİN SEKTÖREL ETKİLERİNİ BELİRLEMELİYİZ"

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da açılış konuşmasında, önemli açıklamalarda bulundu. Aras, "Yeşil dönüşüme duyarlı olmayan şirketlerin rekabet şansı kalmıyor. Tarıma teknoloji ve verimlilik bazlı yeni bir yön vermemiz şart" derken, nüfus verilerindeki projeksiyonlara da değindi. "2030'da her altı kişiden biri 60 yaş ve üzerinde olacak. Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Türkiye yetiştirdiği nitelikli gençleri başka ülkelere kaptırıyor. Demografik değişimin sektörel etkilerini belirlemeliyiz" diyen Aras "Dijital dünyadaki değişim fiziksel dünyayı şekillendiriyor. Hukukun üstünlüğünde yaşadığımız gerileme rekabet gücümüzü zedeliyor. Anayasanın üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermemeliyiz. Yabancı yatırımcıların yargının bağımsızlığa güveni tam olmalıdır. Dünya ile ancak liyakatli kadrolarla mücadele edebiliriz. Batı borsalarındaki teknoloji odaklı şirketlerde oluşan değer yaratma rüzgarını Borsa İstanbul'da görmüyoruz. Vergi vermeyenden vergi almalıyız. Karlılığı yüksek şirketler çalışanlarını enflasyona ezdirmezler" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadelede vakit kaybettik, bedeli çok ağır oldu

Orhan Turan, İş Dünyası, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadelede vakit kaybettik, bedeli çok ağır oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ümit Yurtsever: Gelecek seçimlerde bedeli akape ödeyecek 18 9 Yanıtla
  • Murat: TÜSİAD üyeleri hele bir açıklayın bakalım. Sizler çalışanlarınıza maaş ve sosyal haklar olarak neler vermiyorsunuz.? 11 0 Yanıtla
  • Taha Sekban: bu nasil sans cincon icin la her sene kafaya oynica rakipleri ile maclari 2. devre kendi evinde 2 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: suçlu kim 5 2 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: ekonomist başkanımız vardı ondan 3 1 Yanıtla
  • Kemal Tosik: 2013’den bu yana gezi,Hendek terörü,17-25 darbe girişimi,15 temmuz,pandemi,Ukrayna savaşı filan saymazsan haklı aslında 2 1 Yanıtla

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