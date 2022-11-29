TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir artış olabilir - Son Dakika
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TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir artış olabilir

29.11.2022 10:37

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, asgari ücreti konusunda yorumlarda bulundu. Turan, "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" dedi.

Bloomberg HT televizyonuna konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ucuz iş gücüne dayalı stratejiyi değerlendiren Turan, "Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye'nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu'nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz" dedi.

"MARKA VE DAĞITIM KANALINA YATIRIM YAPILMALI"

Turan, şirketlerin iş gücü ve enerji verimliliğini artırarak marka ve dağıtım kanalına yatırım yapması gerektiğini, aksi takdirde ihracatın katma değer yaratamayacağını belirtti.

TÜSİAD'dan asgari ücret yorumu: Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir artış olabilir
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan.

"FİNANSMANA ERİŞİM İHRATACATÇI FİRMALAR DIŞINDA KOLAY DEĞİL"

İhracatın Euro/Dolar paritesinden olumsuz etkilendiğini belirten Turan eylülden itibaren ihracattaki yavaşlamayı net bir şekilde gördüklerini dile getirdi. Turan, işletme sermayesi ve şirketlerin krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; "2022'de şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Geçen yıl 100 bin dolar işletme sermayesi olan bir şirketin 200, hatta 400 bin dolara ihtiyacı var. Reel sektörün finansmana erişimi rahat olmalı. Son dönemde finansmana erişim ihracatçı firmalar dışında çok kolay değil. Ticari kredilere erişimin rahat olduğunu keşke söyleyebilseydik. Yatırım kredilerine ulaşmak, uzun vadeli kredi almak kolay değil. Şirketler için kredi limitlerinin artması gerek."

"İŞVEREN ÇALIŞANINI ENFLASYONA KARŞI KORUMAK ZORUNDA"

2023 yılı asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan Turan, "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" ifadelerini kullandı.

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Asgari Ücret, Orhan Turan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir artış olabilir - Son Dakika


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