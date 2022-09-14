Samsun Tarım Fuarı kapılarını açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destek ve iş birlikleriyle fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle açıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un iklimi ve verimli topraklarıyla önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Dağlı, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bize düşen biz bunu nasıl değerlendiririz? Yatırıma ne kadar dönüştürebiliriz? Üretime ne kadar dönüştürebiliriz? Halkımızın insanlığını hizmetine nasıl dönüştürebiliriz? Aslında bunun üzerinde durmak lazım." dedi.

Samsun'un tarımsal üretiminin nitelikli olduğunu ancak daha da geliştirilebileceğini işaret eden Dağlı, "Örtü altına nasıl geçilebilir? Katma değeri yüksek ürünler nasıl daha fazla üretilebilir? Bunların saklanması ve değerlendirilmesi suretiyle pazarlanması ve ihracatını arttırılarak katma değerini nasıl daha fazla arttırabiliriz? Bizim aslında üzerinde durmamız gereken konular bunlar." diye konuştu.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuara birbirinden değerli firmaların eşlik ettiğini belirterek, "63 firma 105 marka fuarda yerine aldı. İstanbul'dan İzmir'den, Bursa, Konya, Ankara'dan sektörün en önemli üretici ihracatçı markaları fuarda yerine alıyor. Samsun ve bölgeden katılan firmalarımız var. Bu coğrafyanın en önemli buluşması Samsun Tarım Fuarı." şeklinde konuştu.

Ersözlü, fuarın bölgeye katkılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Samsun'dan ülke tarım ekonomisine, tarım ticaretine, ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Tüm arkadaşlarım gerek yurt içinden gerek yurt dışındaki pazarlama çalışmalarıyla fuara yoğun bir şekilde ziyarete açılmasını sağlıyorlar. Geçtiğimiz yıl 57 bin civarında ziyaretçiyle kapatmıştık. Bu yılki hedefimiz 100 bine yakın ziyaretçiye kapatmak istiyoruz."

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı fuarda konuşmaların ardından açılış yapıldı.

Yöresel lezzetlerin de yer aldığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fuar, 18 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.