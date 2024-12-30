Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor

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Malatya'da kurduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üreten Engin Acar, ürünlerin kilogramını 110 TL'den satıyor. Günlük ortalama 200-250 kilogram mantar üretimi yapan Acar'ın aylık geliri ise 660 bin TL'yi buluyor.

30.12.2024 19:00  Güncelleme: 19:44
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Malatya'da yaşayan Engin Acar isimli vatandaş, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyor.

Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor

ADIYAMAN'DA BAŞLADI MALATYA'DA DEVAM ETTİ

İstiridye mantarı üretimine ilk olarak Adıyaman'da başladığını dile getiren Acar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretime Malatya'da devam ettiğini aktardı.

Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor

TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Acar, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar üretimi yaptıklarını, ürünlerin kilogramını 110 TL'den toptan satışa sunduklarını belirterek, taleplere yetişemediğini kaydetti.

Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor

AYDA 660 BİN TL KAZANÇ

Ayda 660 bin TL kazanan ve hedeflerinin günlük üretimi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Acar, kurutmalık ürün için ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor
Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor
Kaynak: İHA

İstiridye Mantarı, Malatya, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • B BAYRAKTAR:
    Yalan haber. Millet gaza geliyor ben yaparım diye atlıyor ondan sonra hüsran. hangi işi yapacak iseniz gidin iki ay bedava çalışın. fazla değil 2 ay da herşeyi görürsünüz. Çöpe attığınız para değilde 2 aylık zaman olsun. işte ozaman o iş bana göre der veya demezwiniz. En azından tüm ayrıntısını görür ona göre karar verirsiniz. 177 2 Yanıtla
  • selman çakır:
    yalan haber tabiki ayda 660 bin kazanıyor demek yanlış cirosu o kadar olabilir 66 2 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Vergisini veriyor mu? sayın Mehmet Şimşek 45 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Yalanın daniskası 50- 60 bin en fazla alacagi para aylık o da serasi buyukse gunde 250 kg uretim yapiyormus 15-20 kilo arasi alir almaz serasi buyukse o da 42 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yalaniniza şokayim 29 0 Yanıtla
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