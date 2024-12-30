Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor

B BAYRAKTAR:

Yalan haber. Millet gaza geliyor ben yaparım diye atlıyor ondan sonra hüsran. hangi işi yapacak iseniz gidin iki ay bedava çalışın. fazla değil 2 ay da herşeyi görürsünüz. Çöpe attığınız para değilde 2 aylık zaman olsun. işte ozaman o iş bana göre der veya demezwiniz. En azından tüm ayrıntısını görür ona göre karar verirsiniz.