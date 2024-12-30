Malatya'da yaşayan Engin Acar isimli vatandaş, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyor.
İstiridye mantarı üretimine ilk olarak Adıyaman'da başladığını dile getiren Acar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretime Malatya'da devam ettiğini aktardı.
Acar, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar üretimi yaptıklarını, ürünlerin kilogramını 110 TL'den toptan satışa sunduklarını belirterek, taleplere yetişemediğini kaydetti.
Ayda 660 bin TL kazanan ve hedeflerinin günlük üretimi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Acar, kurutmalık ürün için ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor - Son Dakika
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