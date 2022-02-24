Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı - Son Dakika
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Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı

24.02.2022 14:32

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi sonrasında birçok noktada patlamalar meydana geldi. Ülkeye uçuşlar iptal edildi. Ukraynalı vatandaşlar ise İstanbul Havalimanı'nda kaldı. Bazı yolcular hava yolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi.

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'yı bombardımana tuttu. Ukrayna hava sahası uçuşlara kapatıldı. İstanbul'dan Ukrayna'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi. Bilet iptal işlemlerini tamamlayan bazı yolcular havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi. Ukraynalı yolcular ülkede bulunan ailelerinin durumlarından endişe duyduklarını belirtti.

"VARŞOVA'YA GİDİP ORADAN KİEV'E GİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ukraynalı Ruslan Lomovytskyi, "Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeye çalışacağız. Varşova'dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev'e gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya'ya gideceğiz.

Rusya'nın saldırısı sonrası uçuşlar iptal oldu! Ukraynalı turistler İstanbul'da kaldı

"RUSYA YÜZÜNDEN DAHA ÖNCE TAŞINMIŞTIK"

Akrabalarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev'de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum. Rus saldırıları nedeniyle Kiev'e taşındık." dedi.

Rusya'nın saldırısı sonrası uçuşlar iptal oldu! Ukraynalı turistler İstanbul'da kaldı

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Rusya'nın Perm şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ve saldırılar nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen Anna Shcherbakova, "Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için ailecek buraya gelmiştik. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi almadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı - Son Dakika
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