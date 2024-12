Ulusal Çocuk Resim Yarışması Sonuçlandı

Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından "Nükleer Enerji Santrali (NGS) İnşaatçıları Şehri" temasıyla düzenlenen Ulusal Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmaya, İstanbul, Ankara ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Bu yıl "NGS İnşaatçıları Şehri" temasıyla düzenlenen yarışmada, katılımcılar nükleer enerji santrali inşaatçılarının yaşadığı, yüksek teknolojiye sahip, güvenli ve yenilikçi bir şehir tasvir etti.

Jüri üyeleri, eserleri uygulama tekniği, fikrin özgünlüğü ve temaya uygunluk kriterlerine göre değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, yarışmanın amacına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesi, Türkiye'de yeni bir yüksek teknoloji endüstrisinin oluşmasına zemin hazırlayacak ve bu da ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişmeye ivme kazandıracaktır. NGS'lerin en önemli avantajlarından biri, aynı anda birçok alanda fayda sağlayabilmeleridir. Kapsamlı bir eğitim programından geçen genç Türk nükleer mühendisler şu anda projede çalışıyor. Onlar ülkenin en seçkin mühendisleri ve teknik uzmanlarıdır. Ülke ve bölge halkını, özellikle de genç nesli nükleer teknolojilerle tanıştırmak bizim için çok önemli. Her yıl çocuklar için yaratıcı yarışmalar düzenliyoruz ve nükleer teknoloji konusunun çocuklar arasında her zaman gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl, genç katılımcıları nükleer teknolojinin hem enerji üretiminde hem de yaşamın her alanında kullanıldığı geleceğin şehrini hayal etmeye davet ettik. Tüm resimler harika, her bir eser bizim için çok değerli ve ilgi çekici."

Yaş kategorilerine göre, kazananların isimleri ise şöyle: 5-8 yaş kategorisinde, birinci Nuh Emin Yazıcı, ikinci Galina Mileshina ve üçüncü Milena Kopylova oldu. 9-11 yaş kategorisinde birinci Karin Berra Karagöz, ikinci Cengizhan Kisecik ve üçüncü Arina Muratova olarak sıralandı. 12-14 yaş arası kategorisinde birinci Aysha Faizrahmanova, ikinci Kamil Khanbikov, üçüncü ise Mariia Neumytova oldu.

"En Yaratıcı Eser" özel kategorisinde ise 5-8 yaşta Galina Mileshina, 9-11 yaşta Varvara Khromykh ve 12-14 yaşta Mariia Neumytova ödüle layık görüldü.

Şirket, kazananları çeşitli hediyelerle ödüllendireceğini duyurdu.