Uraloğlu Çankırı'da Korgun-Kurşunlu yolunu açtı, seyahat 45 dakikadan 24'e indi - Son Dakika
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Uraloğlu Çankırı'da Korgun-Kurşunlu yolunu açtı, seyahat 45 dakikadan 24'e indi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da Korgun-Kurşunlu Yolu'nu açtı. 29 kilometrelik yolda seyahat 45 dakikadan 24 dakikaya inerken, 2002'den bu yana kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 55 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Çankırı'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 55 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık." dedi.

Bakan Uraloğlu, Çankırı'da düzenlenen Korgun- Kurşunlu Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İç Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş noktasında bulunan Çankırı'nın doğal güzellikleri, sanayi ve ticaret potansiyeliyle ülkenin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik konuma sahip olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel değerleriyle alternatif turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Uraloğlu, bu potansiyeli geliştirmek amacıyla ulaşım yatırımlarına devam ettiklerini anlattı.

Korgun-Kurşunlu yolunun resmi açılışını gerçekleştirdiklerine işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana Çankırı'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 55 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 2002'de sadece 18 kilometre bölünmüş yol vardı, bugün 256 kilometre bölünmüş yolumuz var. Sıcak asfalttan sadece 4 kilometre vardı, bugün 253 kilometre var. Belediyemizin, İl Özel İdaremizin yaptığı bunun dışında. Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illere bölünmüş yollarla Çankırı'mızı bağladık. 2016 yılında hizmete açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile özellikle kış aylarında zorlukla aşılan Ilgaz Dağı'nı yük ve yolcu taşıyan sürücüler için konforlu bir geçişe dönüştürdük. Kastamonu-Çankırı güzergahında yıl boyunca güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım imkanı sağladık. Yalnızca iki il arasındaki yolu iyileştirmekle kalmadık, Kastamonu ve Sinop gibi sahil kentlerinin iç kesimlerle olan bağlantısını güçlendirdik, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağı oluşturduk."

"Seyahat süresini 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük"

Kurşunlu'nun bereketli ovalarını Korgun'un sanayi gücüyle, Çankırı'yı ise çok daha güçlü yarınlarla buluşturduklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korgun-Kurşunlu yolunu 29 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa ettik. Yolumuzun 3,4 kilometresini bölünmüş, yaklaşık 25,6 kilometresini ise gidiş-gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamladık. Projemiz kapsamında 47 metrelik Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı'nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metrelik çelik menfezi hizmete sunduk. Yüksek rakımlı ve zorlu coğrafyadan geçen güzergahta yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek ulaşım güvenliğini artırdık, yol kullanıcılarına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Yolun platform genişliğini 6-7 metreden 12 metreye, yani iki katına çıkardık. Tasarım hızını da saatte 50 kilometreden 70 kilometreye yükselttik. Sarp kayalık ve dik arazi yapısının olduğu kesimlerde 66 bin metrekarelik çelik ağ uygulaması yaparak ulaşım güvenliğini artırdık. Projenin ilk kilometrelerinde yer alan Kurşunlu Kavşağı'nı farklı seviyeli kavşak haline getirip güzergah üzerindeki demir yolu alt geçidini çelik menfezle geçerek akıcı ulaşım sağladık."

Bakan Uraloğlu, tüm bu çalışmalarla güzergah uzunluğunu 2 kilometre kısaltarak 29 kilometreye, seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdüklerini anlatarak, "Böylece zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf ettik. Buraya harcadığımız parayı 4-5 yılda kazanmış oluyoruz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu ise 8 bin 800 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız. Yine bu projemiz sayesinde Korgun-Kurşunlu yolunun ulaşımda daha çok tercih edilebilir hale getirilmesiyle Çankırı'dan yola çıkan bir aracın Korgun üzerinden Kurşunlu'ya ve D-100 Devlet Yolu'na güvenle bağlanmasını sağladık. Bu sayede bu kesimdeki güzergahı yaklaşık 40 kilometre kısaltmış olduk." dedi.

Korgun-Kurşunlu yolunun yanı sıra Çankırı'da 8 ayrı kara yolu projesinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Buraya gelmeden önce Orta-Şabanözü yolundaki çalışmalarımızı da inceledik. 27 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz bu yolumuzun 5 kilometresini ve Bastak Köprüsü'nü 2025 yılında trafiğe açtık. Yapımı devam eden Orta Çevre Yolu tarafındaki 3 kilometrelik kesimini de hizmete alıyoruz. Çevre yolumuzun Kenbağı mevkisinden başlayıp Yapraklı yolu ayrımına kadar uzanan 6,5 kilometrelik kesimini 2 yıl kadar önce hizmete açmıştık. Şu anda ise Yapraklı Kavşağı'ndan Eldivan Kavşağı'na kadar olan 6 kilometrelik kesimde çalışmalarımız sürüyor. Bu kesimin de tamamlanmasıyla Çankırı şehir merkezini tamamen bypass ederek transit trafiği il merkezinden çevre yoluna almış olacağız. İnşallah buradaki çalışmalarımızı da 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir yolu yatırımları ve Turistik Tuz Ekspresi

Kara yolu yatırımlarının yanı sıra Çankırı'nın demir yolu altyapısını da güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, Kırıkkale-Çankırı-Karabük-Zonguldak Demir Yolu'nun sinyalizasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Uraloğlu, güzergahtaki demir yolu tünellerini revize ederek modern elektrikli trenlerin kullanımına uygun hale getirmeyi planladıklarını aktararak, bu çalışmaların ihracata da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Çankırı'da hızlı tren makas fabrikası kurduklarını hatırlatan Uraloğlu, "Çankırı hızlı tren makas fabrikasını kurduk. Türkiye'de ilktir, bu da Çankırı'ya nasip oldu. VADEMSAŞ ile daha önceleri Türkiye'de üretilmeyen her türlü konvansiyonel ve yüksek hıza uygun tren makaslarını Çankırı'da üretmeye başladık. 2024 yılında Çankırı Valiliğimizle iş birliği yaparak Çankırı'nın turizm faaliyetlerinin lokomotiflerinden biri olan Turistik Tuz Ekspresi seferlerini de başlattık." dedi.

Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yol sadece bir ulaşım projesi değil, Çankırı'nın bereketini, sınır ticaretini, sanayi ve tarım potansiyelini Türkiye Yüzyılı vizyonuna taşıyan bir kalkınma hamlesidir. Çiftçilerimizin ürünlerini daha hızlı pazarlara ulaştırması, esnafımızın ticaretinin artması, sanayimizin büyümesi, turizmin canlanması demektir." diye konuştu.

Törende Vali Hüseyin Çakırtaş, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesilerek yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uraloğlu Çankırı'da Korgun-Kurşunlu yolunu açtı, seyahat 45 dakikadan 24'e indi - Son Dakika
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