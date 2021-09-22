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Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti - Son Dakika

Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti

22.09.2021 14:47

Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Kadın Kültür Evleri'nin yeni ciro hedefini 8 milyon TL olarak açıkladı Tüm ilçelerde 25 Kadın Kültür Evinin açılmasını sağladı, üretmeye başlayan kadınların örgütlenmesi için 16 kadın...

Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Kadın Kültür Evleri'nin yeni ciro hedefini 8 milyon TL olarak açıkladı

Tüm ilçelerde 25 Kadın Kültür Evinin açılmasını sağladı, üretmeye başlayan kadınların örgütlenmesi için 16 kadın kooperatifi kuruldu

Kooperatifler, gıdadan hediyelik eşyaya 357 farklı ürüne sahip

Üretimi gelire dönüştürecek sürdürülebilir satış ve pazarlama ağı için de gerekli adımlar bir bir atıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdikleri üretimler ile adeta destan yazan ve yaklaşık 1 yılda üretilen ürünler ile 4 milyon TL'lik ciroya ulaşan Kadın Kültür Evleri'nin yeni hedefini Vali Gökmen Çiçek yıllık 8 milyon TL'lik ciro olarak açıkladı. Kadınlara bu hedef konusunda güvendiklerini belirten Vali Çiçek, satışların büyük çoğunluğunun online olarak yapıldığını da söyledi.

Kurulduğu günden itibaren adından sıkça söz ettiren Kadın Kültür Evleri'nin yakaladığı başarıyı ve hedeflerini Vali Çiçek, İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Vali Çiçek'in, "Ülkede değişim ve gelişimin mimarı kadınlar olacak" mottosuyla 24 Temmuz 2020'de kentin tüm dinamiklerini devreye sokarak başlattığı Kadın Kültür Evleri Projesi başarı hikayesine dönüştü. Hayatın yükünü omuzlarında taşıyan kadınların kaliteli vakit geçirebilme, üretme ve ürettiğini ekonomik kazanca çevirebilme, istediği alanda uzmanlardan destek alabilmesi amacıyla başlayan bu yolculuk, bugün hayal edilenin çok ötesinde bir noktaya ulaşmış durumda. Vali Çiçek, kadınların, hayat boyu öğrenme süreci ve gelir getirici faaliyetlere katılabilmesi için tüm ilçelerde 25 Kadın Kültür Evinin açılmasını sağladı. Kadın Kültür Evleri'ndeki atölyelerde üretmeye başlayan kadınların örgütlenmesi için 16 kadın kooperatifi kuruldu. İlçelerin potansiyelleri dikkate alınarak oluşturulan kooperatifler, gıdadan hediyelik eşyaya 357 farklı ürüne sahip. Üretimi gelire dönüştürecek sürdürülebilir satış ve pazarlama ağı için de gerekli adımlar bir bir atıldı.

"Özellikle internet üzerinden ciddi bir satış ağına ulaştık"

Başarı hikayesinin altındaki gerçekleri ve yeni hedefleri açıklayan Vali Çiçek, Kadın Kültür Evleri'nin üretime başlamasının ardından pazarın kendiliğinden oluştuğuna dikkat çekti. Vali Çiçek, "Bizim ve kadınlarımızın ayrı bir çabaları oldu. Ben başlarken işin gerçeği Afyonkarahisar kadınlarının çalışkan ve fedakar bu işi sahipleneceklerine ve başaracaklarına inanıyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Çünkü o kadar büyük bir çalışma temposu içerisinde arkadaşlarımız gayret gösterdi ki sadece satış yapmakla kalmadılar satış mağazaları açtılar. Bugün Dinar ilçesinde, Emirdağ ilçesinde ayrıca Çay ilçesinde, İscehisar'da satış mağazalarımız oluştu. Hem satış mağazalarını ham de özellikle internet üzerinden ciddi bir satış ağına ulaştık" dedi.

"Toplamda 4 milyon rakamına, net bir rakam bu ulaştık"

Sadece bir ilçedeki Kadın Kültür Evi'nin tek başına 383 bin TL'lik bir satış rakamına ulaştığına vurgu yapan Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tüm Afyonkarahisar'ın özellikle kadın kooperatiflerinden yola çıkarak onların o heyecanını gördükten sonra Albikere.com alışveriş sitesini kurmuştuk. Aslında albikere.com alışveriş sitesini kuran kadın kooperatiflerimiz. Kadın kooperatiflerimizin bu satış ağına ulaşmaları, Türkiye'nin başka yerlerinden taleplerin olması bizi bir alışveriş sitesi kurmaya yitti. Albikere com üzerinden sadece bir Kadın Kültür Evimiz bu 6 aylık süreç içerisinde 383 bin lira satış yapmış, diğer bir kadın kültür evimiz 270 bin lira satış yapmış. Diğer internet sitelerindeki satışları söylemiyorum. Ama toplamda 4 milyon rakamına, net bir rakam bu ulaştık."

"Yeni ciro hedefini Vali Çiçek açıkladı"

Kadın Kültür Evleri'nde üretimin yanı sıra istihdamda sağlandığına dikkat çeken ve yeni ciro hedefinin 8 milyon TL olduğuna işaret eden Vali Çiçek, "Bu kadınlarımızın azmini gördükten sonra, bu çalışma hevesini gördükten sonra biz önümüzdeki sene 8 milyon hedefini koyduk. Hatta daha yüksek rakamlar söylediler ama 8 milyonu biz yakalayalım. Kurumsal altyapısı devam ediyor. Hem kooperatif başkanlarımız, kooperatif üyelerimiz hem kendileri çalışıyorlar, hem işi veriyorlar kadınlara. Bugün artık Afyonkarahisar'ın tüm ilçeleri fabrikaya döndü adeta. İstihdam da oluşturdular, orada çalışanlar, elemanlar. Sadece Çay ilçemizde 8 tane sigortalı arkadaşımız çalışıyor. Çay ilçemizde pastanemiz var, Bolvadin'de kafeteryamız var. Bunun yanı sıra evde üretilen özellikle sirkeler, evlerde üretilen reçeller, Evciler'de çikolata üretiyoruz ve mükemmel kaliteli" diye konuştu.

Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti
Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti
Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti
Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti

Gökmen Çiçek, Türk Lirası, Karahisar, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üretiminde adeta destan yazan kadınların hedefini Vali Çiçek yükseltti - Son Dakika
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