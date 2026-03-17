Van'da Marketlere Fiyat Denetimi
Van'da Marketlere Fiyat Denetimi

17.03.2026 12:49
Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat denetimi yapıldı, kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

VAN'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat etiketi ve kasa-reyon farkına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın ramazan ayı öncesinde 81 ilde başlattığı denetimler kapsamında, bugün 5 ilde eş zamanlı kontroller yapıldı. Van'da ise Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın başkanlığındaki 7 kişilik ekip, kentteki büyük bir markette incelemelerde bulundu. Denetimlerde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı ve kasa ile raf fiyatları arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı durum tespit edilen iş yerleri hakkında idari yaptırım uygulanacağı belirtilirken, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, denetimlerin amacının vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek olduğunu belirterek, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde fiyat etiketi denetimlerimize hız verdik. Ürünlerin üretim yeri, ayırt edici özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ve etiket bilgilerinin uygunluğu titizlikle incelenmektedir. Ayrıca kasa fiyatı ile raf fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edilerek aykırılıklar tutanak altına alınmaktadır" dedi.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerin de sürdüğünü ifade eden Ayaydın, son 3 aya ait fiyatlarla güncel fiyatların karşılaştırıldığını, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde dosyaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini kaydetti. Ayaydın ayrıca, büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerin de devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı hem fahiş fiyat artışlarından hem de etiket uygunsuzluklarından korumak amacıyla denetimlerimizi sahada ve masada aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

2026 yılı içerisinde İl Müdürlüğü tarafından 421 firmanın denetlendiğini aktaran Ayaydın, 2 bin 302 ürünün incelendiğini ve aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 170 bin 839 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
