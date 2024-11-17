Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL

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Van'da 'altın bitki' olarak bilinen safranın ilk hasadı gerçekleştirildi. Piyasa değeri 400 ile 600 bin TL arasında değişen safran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yetiştirildi. Bahçede ayrıca nane, kekik ve oğul otu gibi bitkiler de yetiştiriliyor. Safran, renk ve aroma açısından uluslararası standartlarda tanınmış bir çeşit ve boya, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde geniş kullanım alanı buluyor. Safran hasadının Van'da ilk kez yapıldığı belirtildi.

17.11.2024 21:42
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Van'da "altın bitki" olarak bilinen ve piyasa değeri 400 ile 600 bin TL arasında değişen safranın ilk kez hasadı yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bölgedeki üreticilerle ile katma değeri yüksek ürünlerin bir araya gelmesinisağlamak amacıyla üniversite kampüsünde tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi kurdu.

2016 yılında kurulan bahçede

nane, kekik ve oğul otu gibi birçok bitkinin üretimini gerçekleştiren akademisyenler, dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safran için de çalışmalar başlattı.

SAFRANIN ÖZELLİKLERİ VE POTANSİYELİ

2014'te "milli bitki" unvanı alan Türkiye safranı, renk ve aroma açısından uluslararası standartlarda tanınmış bir çeşit. Uzmanlar, altı yıl süren çalışmalarla safranın adaptasyon sürecini ve verimliliğini izleyerek bitkinin Van'ın yüksek rakımlı coğrafyasına uygun olduğunu tespit etti. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde geniş kullanım alanı bulunan safranın hasadı, Van'da ilk kez yapıldı.

"ÇİFTÇİLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Nohutçu, 50 soğanla başlanan deneme ekiminde 3 bin soğana ulaştıklarını belirtti. Nohutçu, "Van'da ilk defa safran üretimi denendi ve olumlu sonuçlar alındı. Bitkinin kendini hızla çoğaltma özelliği, çiftçilerimiz için büyük bir avantaj. Elde edilen verim oldukça iyi" dedi.

"160 BİTKİDEN SADECE BİR GRAM ELDE EDİLİYOR"

Nohutçu, safranın ekonomik getirisi hakkında ise şu bilgileri verdi: "160 bitkiden sadece bir gram safran elde ediliyor. Bir kilogram safran için dört dekarlık bir alanın ekilmesi gerekiyor. Dış piyasada kilogramı 10-15 bin dolara satılan safran, Türkiye'de 400-600 bin TL arasında alıcı buluyor. Van, Ağrı ve Hakkari gibi yüksek rakımlı bölgeler bu bitkinin yetiştiriciliği için ideal. Çiftçilerimizin bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyoruz. Safran, gıda ve ilaç sektöründe önemli bir yere sahip."

Van\'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Sanki Altın Abartmayın 1 5 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Gerçek safran : Safranbolu’da yetişir ! 4 1 Yanıtla
  • Emrullah Tetik:
    Bu safran hasadı yapılmamış olsaydı yada bundan sonra yapılmasa cana veya mala zararı varmı acaba bi bilen çıkarmı?? 0 3 Yanıtla
  • Sefer Gündüz:
    Çok iyiymiş 0 0 Yanıtla
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