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Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor - Son Dakika

Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor

27.12.2021 09:18

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yüzde 50'sini devletin karşıladığını hatırlattı. Dönmez, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Yani gazın neredeyse yüzde 80'ini devlet üstlendi" dedi. Elektrikte faturanın yarısının hazine bütçesinden sübvanse edildiğini belirten Dönmez, "Böylece gaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödedi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazetelerin ekonomi yöneticileriyle yaptığı toplantıda enerji piyasalarını değerlendirdi.

"400 LİRALIK GAZ KULLANDIYSA BUNUN 100 LİRASINI ÖDÜYOR"

Enerji fiyatlarının uluslararası alanda hızla yükselmesine rağmen devlet konutlarda doğal gaz fiyatına zam yapmadı. Faturaların yüzde 80'i devlet tarafından karşılandı. Vatandaşın kullandığı gazın 4'te 3'ünü devletin ödediğini belirten Bakan Fatih Dönmez "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor" dedi.

"100 MİLYAR LİRAYI VATANDAŞIN YERİNE DEVLET ÖDEMİŞTİR"

Sabah'ın haberine göre elektrikte ise faturanın yarısını devletin ödediğini belirten Bakan Dönmez, "Elektrikte de bu oran yüzde 50 seviyesinde. Faturanın yarısı hazine bütçesinden sübvanse ediliyor. Sadece doğal gaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödemiştir" dedi.

Bakan Dönmez gizli desteği açıkladı: Gaz faturasının yüzde 80'i, elektriğin yüzde 50'si devletten

"YARDIMDAN 2 MİLYON 400 BİN HANE FAYDALANIYOR"

Bakan Dönmez "Doğal gazda 1.000 metreküp fiyat 1.500 dolarları buldu. 10 kat artış yaşandı. Buna rağmen bu maliyetler vatandaşa yansıtılmadı. Yüzde 32'si doğal gaz ile üretilen elektriğin de maliyeti yansıtılmadı. Bu sübvansiyon BOTAŞ'ın bilançosunu negatif etkiledi. Fark maliyeden aktarıldı. Elektrikte dar gelirli vatandaşın tüketimini de ödedik. Sosyal yardım anlamında 150 kilovatsaate kadar destek veriyoruz. Bu yardımdan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor. Hane başı 68 ile 137 lira arasında destekten söz ediyoruz. Bu devam edecek" şeklinde konuştu.

"TRT PAYININ KALKMASININ ETKİSİ 3 MİLYAR LİRA OLACAK"

Yılbaşından itibaren faturalardan TRT payı ve Enerji Fonu'nun kalkacağını, bunun toplam etkisinin 3 milyar lira olacağını söyleyen Bakan Dönmez " Hollanda'da 1 litre benzin 1,96 avro. İspanya'da 1,48, Almanya'da 1,66... Türkiye'de 0,89. Yani 11,74 lira. Bütün ülkeler petrolü aynı fiyattan alıyor. Elektrik fiyatlarında da konut bazında Birleşik Krallık, Avrupa'da en pahalı elektriği kullanan ülke. Bu ülkede 1 kilovatsaat 0,4 avro, Almanya'da 0,37, Fransa'da ise 0,22 avro. Türkiye, Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan ikinci ülke; 0,06 avro!.. Bizden daha ucuzu ise Ukrayna... Doğalgaz fiyatlarında ise en pahalı İsveç. Bu ülkede metreküp fiyatı 2,47 avro. Almanya'da 1,31, İtalya'da 1,32, Yunanistan'da 1,08 avro... Türkiye, Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan ülke. Ülkemizde 1 metreküp doğalgaz 0,17 avro. Amsterdam'da yıl başından bu tarafa toptan elektrik fiyatı yüzde 68 artmış, Londra'da yüzde 22, Berlin yüzde 12... Gaz fiyatlarında ise daha fazla. Berlin yüzde 28 artmış, Brüksel'de yüzde 29 artmış" bilgisini verdi.

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Togo Cumhuriyeti, Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor - Son Dakika Ekonomi


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