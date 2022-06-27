Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül

Mayın döşemeye gittiği Hatay'a sokulmayınca partilere çağrı yaptı, ilk destek ondan geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağını belirten Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"KAMU ÇALIŞANLARINA NEFES ALDIRACAĞIZ"

Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu." dedi. "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilgin'in bu sözleri milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Artan enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşlar için temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu artış için ekonomi kurmayları üç ihtimal üzerinde duruyor.

1. PRİM FORMÜLÜ

Kesintiler net ücrete eklenebilir.

Net asgari ücret: 4.253 İşçi için kesinti toplamı: 751

Brüt asgari ücret: 5004 TL

2. 6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.

4.253 X % 39,67= 1.687

4253 + 1.687= 5.940 TL

3. YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ