Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağını belirten Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.
Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu." dedi. "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Bilgin'in bu sözleri milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Artan enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşlar için temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu artış için ekonomi kurmayları üç ihtimal üzerinde duruyor.
Son Dakika › Ekonomi › Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül - Son Dakika