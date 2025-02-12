Vestel Mobilite İtalya\'da Şarj Merkezi Kurdu

Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde 720kW güç kapasitesine sahip, Türkiye'nin ultra hızlı araç şarj istasyonunu Zes'e teslim eden Vestel Mobilite, Avrupa'nın önde gelen şarj hizmet şirketlerinden Electrip'in, İtalya'nın Assago bölgesinde hizmete sunduğu şarj merkezine de 16 adet 400kW güce sahip EVC sağladı.

Uzun yıllardır Almanya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerde yaptığı anlaşmalarla 35 ülkede 250 bini aşkın şarj istasyonuyla Avrupa'nın elektrikli araç altyapısına önemli katkıda bulunan Vestel Mobilite, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynuyor.

Yapılan açıklamaya göre şirketin, elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli araç komponentleri ve enerji depolama çözümleri alanlarındaki faaliyetlerini yürüten şirketi Vestel Mobilite, geliştirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla, bu alanda küresel pazardaki standartları yükseltiyor. Şarj istasyonlarıyla uzun yıllardır Avrupa'da geniş bir ağ kuran Vestel Mobilite, sunduğu yüksek hızlı şarj çözümleri ve sürdürülebilir enerji odaklı yaklaşımıyla sektöründe fark oluşturuyor.

"Pazar için önemli bir kilometre taşı"

Vestel CEO'su Ergün Güler, Vestel Mobilite'nin, Vestel'den aldığı güç ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde kısa zamanda mobilite sektöründe öncü konuma geldiğini vurguladı. Vestel Mobilite'nin bugün geliştirdiği ürün ve teknolojilerle sektöründe standartları belirleyen bir noktada olduğunun altını çizen Güler, "Şirketin tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanında 40 yılı aşkın köklü bilgi birikimi ve deneyimini, mobilite alanına yaptığımız yatırımlarla birleştirerek güçlü bir yapı kurduk. Dünyanın önde gelen pek çok üreticisi 500kW'lık şarj istasyonlarını ürün gamlarına yakın zamanda eklemeyi planlarken, biz 720kW şarj istasyonlarımızı mobilite pazarına sunuyoruz, böylece bu alandaki teknoloji standartlarını yükseltiyoruz. Elektrikli araçları 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 20 şarj seviyesinden yüzde 80 şarj seviyesine getirebilen EVC'lerimizin pazar için önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Vestel Mobilite'nin geliştirdiği 720kW ultra hızlı şarj istasyonları, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Zes tarafından teslim alınarak hizmete başladı. Yeni istasyonlar, Türkiye'de elektrikli araç kullanıcılarına bugüne kadar sunulan en hızlı şarj deneyimini sunuyor.

Avrupa'ya pek çok avantaj sunuyor

Açıklamaya göre şirket, Avrupa pazarında elektrikli araç şarj istasyonları için dört temel avantaj sağlıyor:

Avrupa'da güçlü bir teknoloji ve üretim oyuncusu: 40 yıllık elektronik üretim deneyimiyle Vestel, Avrupa'nın önde gelen teknoloji üreticileri arasında yer alıyor. Vestel City'deki dev üretim tesisleri, geniş servis ve tedarik ağı ile markalara yüksek kalite, ölçeklenebilir üretim ve güvenilir iş ortaklığı sunuyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarından enerji depolama çözümlerine kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olan şirket, güçlü Ar-Ge yetkinliğiyle mobilite sektöründe de iddiasını sürdürüyor. Avrupa'nın güvenilir teknoloji tedarikçilerinden biri olarak, Zorlu Grubu'nun desteğiyle kalıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Geleceğe bugünden hazır: Şirket, güçlü Ar-Ge ekibi ve ileri teknolojisiyle geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılıyor. Ürünler, en son teknolojilere uygun şekilde tasarlanırken, müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde kullanıcı beklentilerine tam uyum sağlıyor. Vestel'in Ar-Ge mühendisleri, teknolojik altyapıyı uzun yıllar güncel tutacak uzmanlığa ve yetkinliğe sahip. Bu sayede Vestel Mobilite'nin çözümleri yalnızca bugünün değil, geleceğin standartlarına da uyum sağlayarak kesintisiz ve güvenilir bir deneyim sunuyor.

Kanıtlanmış güvenilirlik: Şirketin şarj istasyonları, sundukları yüksek performans ve güvenilirlikleriyle kullanıcı memnuniyeti konusunda da öne çıkıyor. Türkiye'de en fazla DC şarj istasyonu ürününe sahip üretici olarak, 7/24 destek hizmetiyle birlikte kesintisiz ve güvenli bir deneyim sunuyor.

Her ihtiyaca uygun esnek ve verimli şarj çözümleri: Vestel Mobilite, farklı ihtiyaçlara uygun geniş bir ürün yelpazesi sunarak bireysel kullanıcılar, işletmeler ve filo yönetimi için esnek çözümler sağlıyor. 7,4kW'dan 720kW güç kapasitesine kadar uzanan şarj istasyonu seçenekleriyle binek araçlardan ağır vasıtalara kadar her segmentte elektrikli araçlara uyumlu ürünler geliştiriyor. Modüler tasarımı ve ölçeklenebilir yapısı sayesinde, şarj istasyonları kurulum sonrası güç seviyesine göre ayarlanabiliyor ve farklı kullanım senaryolarına dinamik bir şekilde adapte olabiliyor. Kritik bileşenlerin Vestel bünyesinde ve grup sinerjisiyle rekabetçi maliyetlerle üretilmesi hem yüksek kaliteyi hem de uzun vadeli verimliliği garanti ediyor.

İtalya'da 'charging hub' dönemi

Zorlu Enerji ortaklığıyla kurulan Electrip Global'in İtalya'nın Assago bölgesinde hayata geçirdiği yüksek hızlı şarj hub'ının cihazları Vestel Mobilite tarafından sağlandı. İtalya'da hizmete giren şarj merkezinde Vestel Mobilite'nin ürettiği 16 adet 400kW güce sahip EVC'ler, bireysel ve ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik optimize edildi.

Electrip'in sunduğu elektrikli araç şarj operasyonları ve enerji verimliliği hizmetleri sayesinde, yeni hub modelinin İtalya'da yaygınlaşması ve diğer Avrupa ülkelerine genişlemesi hedefleniyor. Bugün şarj noktası operasyonları ve enerji verimliliği hizmetleri sunan Electrip şirketi, Avrupa'da İtalya, Fransa, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Hırvatistan'da hizmet veriyor. Electrip, günümüzün enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceği şekillendirmek için yenilikçi çözümler geliştirirken, hizmet yelpazesini sürekli genişletiyor.

Up-time süresiyle öne çıkıyor

Vestel Mobilite'nin 720kW güç kapasiteli ultra hızlı şarj istasyonları, halka açık istasyonlarda bekleme sürelerini minimuma indiriyor. Şarj süresini 15 dakikaya kadar düşürerek aynı anda sekiz araca kadar hizmet verebiliyor. Kısa sürede bir elektrikli otomobilin şehir içi haftalık ortalama şarj ihtiyacını karşılamasının yanı sıra uzun yolculuklardaki şarj süresini de kısaltıyor.

Şirketin 2017'de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra, şehir içi uygulamaları için uygun kompakt 60kW, 120kW hızlı tip şarj istasyonları, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 160kW, 240kW, 320kW, 400kW ve 720 kW'lık daha yüksek kapasiteli DC serisi mevcut. Bu cihazlar özellikle minimum yüzde 98'lik up-time ortalamasıyla (bir sunucunun çalıştığı ve kullanılabilir olduğu süre) sektöründe öne çıkıyor.

35 ülkede 250 bini aşkın şarj istasyonu

2017 yılından bu yana dünyanın dört bir köşesine elektrikli şarj istasyonu ihraç ettiklerini hatırlatan Ergün Güler, "Vestel Mobilite'nin ürettiği şarj istasyonlarıyla şimdiye kadar dört kıtada 35 ülkede, 250 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldı. Halen hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda iş ortağımız bulunuyor. Teknoloji alanındaki öncü konumumuz, operasyonel mükemmeliyetimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla uluslararası pazarlardaki konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir geleceğe katkı sunarken, inovasyon ve kaliteye olan bağlılığımızla öncüsü olduğumuz sektörümüzde fark oluşturmaya devam etmek" dedi. - İSTANBUL