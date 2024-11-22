Vodafone FLEX İkinci Yaşını Kutladı

Ekonomi

Vodafone FLEX dünyası ikinci yaşını doldurdu. "Seç Seç Al" mottosuyla hayata geçirilen ve 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı platform ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşteriyle buluştu. Platform ile gelecek 5 yılda 10 milyon ürün ve hizmet müşterilerle buluşacak.

Vodafone'un, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Vodafone FLEX ikinci yaşını doldurdu. "Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan platform ile müşterilere avantajlar ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor. Toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı platform ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, yeşil bir gezegen oluşturma hedefiyle 20 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı. Çeşitli ödeme kolaylıklarının sunulduğu platformda son 1 yılda en çok tercih edilen ödeme şekli faturaya ek 12 ayda ödeme seçeneği oldu. Platform ile gelecek 5 yılda 10 milyon ürün ve hizmet müşterilerle buluşacak.

Vodafone FLEX yıl değerlendirme toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Yeni nesil perakende anlayışımızın önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birçok kategoriden çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası. Türkiye dahil birçok Vodafone ülkesinde uygulanan ve 'Ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al' ilkesine dayanan platform ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Platform ile son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G'nin yenilikçi dünyasına taşımak. Gelecek dönemlerde odak noktalarımızdan biri olan 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin 5G'ye geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 12 bin TL olan taksit limitinin 5G'li cihazlarda kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, dilediği 5G destekli cihazı, dilediği ödeme yöntemiyle kolayca satın alabilecek ve ülkemize 5G geldiğinde son teknolojiden faydalanabilecek. 5G'nin getirdiği hız ve verimlilikle, müşterilerimizi geleceğin bağlantı teknolojisine birlikte hazırlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin mevcut bütçeleriyle yeni nesil teknolojileri destekleyen ürünlere erişebilmesini sağlamak" dedi.

Bir yılda 20 bin cihaz geri dönüşüme kazandırıldı

Yapılan açıklamaya göre operatör müşterileri, eski telefonlarını Vodafone'a getirdikleri takdirde, yeni cihaz alırken eski telefonlarını indirim olarak kullanabiliyor. Bu kapsamda, yüzde 30'a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyorlar. Operatör, eski telefonların toplanması için sunduğu tekliflerle son 1 yılda 20 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdı. Bu cihazlar yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına da önemli katkı sağladı.

Alışveriş kredisiyle 36 aya varan taksit imkanı

Platform ile müşteriler, akıllı robot süpürge, airfryer gibi birçok teknolojik ürünü alışveriş kredisiyle kolayca satın alabiliyor. Kredi kartı gerektirmeden 36 aya varan taksit imkanı sağlayan bu ödeme yöntemi, 110 Vodafone bayiinde aktif olarak kullanılıyor. Operatör, Ocak sonuna kadar tüm mağazalarında müşterilerinin bu imkandan faydalanabilmesini hedefliyor.

Satışların yüzde 80'i mağazalarda gerçekleşti

Platform müşterileri 2 bin 500 noktada aktif satış yapan operatörün mağazalarından istediği ürünü yerinde inceleyip kendisine uygun ödeme imkanıyla hızla satın alabiliyor. Son 1 yılda yapılan satışların yaklaşık yüzde 80'i Vodafone mağazalarında gerçekleşti. Mağazaya gelen müşteriler, operatörün iş ortaklarına özel kurulan alanlarda teknolojik ürünleri deneyimleyip, kendilerine en uygun ürünü tercih edebilme imkanına sahip oldu.

One Number servisi sunuldu

Operatör, bu yıl One Number servisini de kullanıma açtı. Müşteriler, bu servisle telefonları yanında olmasa bile akıllı saatleri ile bağlantıda kalıp iletişimlerini kesintisiz sürdürebiliyor. Telefonları yanında olmasa da akıllı saatleriyle arama yapıp diledikleri gibi mesajlaşabiliyorlar.

Operatör, online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuyor. Operatör müşterileri, "Gel incele adresine gönderelim" seçeneği ile online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor ve ürünü satın almak istediklerinde Vodafone'un yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor. Online mağazada seçili ürünlerde promosyon kod avantajı sunularak, müşterilerin daha uygun fiyata teknolojik ürün alabilmesine olanak sağlanıyor.

"Mağaza Danışmanım" hizmeti sunuldu

Operatör, "Mağaza Danışmanım" projesini de hayata geçirdi. Vodafone mağazaları, yakın çevredeki müşterilere ulaşarak, müşterileri mağazalara davet edip onlara özel kişiselleştirilmiş ürün teklifleri sunabiliyor. Bu sayede müşteriler, mağazalara gelerek onlara sunulan ürünler hakkında detaylı bilgi alabiliyor ve ürünleri deneyimleme fırsatı bulabiliyor.

300 bini aşkın müşteri satış sonrası hizmet paketleriyle buluştu

Platform dünyasının önemli bir parçasını oluşturan satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilere akıllı telefonlara yönelik Ekran Kurtaran Paket, Dijital Destek, Uzatılmış Garanti ve Tam Koruma olmak üzere 4 ayrı paket sunuluyor. Ek olarak, garanti içi ya da dışı yaşanılan herhangi bir aksaklıkta müşterilerin sürdürülebilir iletişim sağlayabilmesi için yedek cihaz hizmeti de sağlanıyor. Son 1 yılda 300 bini aşkın müşteri satış sonrası hizmet paketleriyle buluşurken, 16 bini aşkın yedek cihaz hizmeti verilerek müşterilere kesintisiz iletişim imkanı da sağlandı.

Kişiselleştirilmiş tekliflerin tercih edilme oranı yüzde 25'e ulaştı

FLEX dünyasında geliştirilmiş yapay zeka desteğiyle müşterilerin hayat tarzına uygun her kategoriden teknolojik ürünler kişiselleştirilmiş tekliflerle sunuluyor. Bu kapsamda, platform dünyasında son 1 yılda müşterilerin kişiselleştirilmiş teklifleri tercih etme oranı yüzde 25'e ulaştı.

Bir yılda 50'den fazla kampanya gerçekleştirildi

Yıl boyunca platform ile müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarına özel 50'den fazla kampanya gerçekleştirildi. Bu kapsamda, "İlk Hattım İlk Telefonum" kampanyasıyla, Vodafone'dan ilk hattını almak isteyen 16 yaş altı müşterilere özel, ilk telefonları platform ile ek indirim avantajıyla sunuldu. Karne döneminde 26 yaş altı FreeZone'lu müşterilere özel "İlk iPhone'um" kampanyası gerçekleştirildi. Operatör, müşterilerinin bütçesini düşünerek hazırladığı avantajlı ödeme seçeneklerine ek olarak yeni bir kampanya da başlattı. Buna göre, platform müşterilerine, Kasım boyunca akıllı bileklik indirimli sunulacak. - İSTANBUL