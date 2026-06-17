WORLDEF ISTANBUL 2026, 82 ülkeden 22 bin ziyaretçiyi ağırladı

WORLDEF ISTANBUL 2026, 11-13 Haziran 2026 tarihleri arasında üç gün boyunca 22 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Etkinlikte farklı sektörlerden 187 marka stant açarken, 250 konuşmacı sahne programlarında yer aldı. Katılımcıların yüzde 35’ini yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Böylece WORLDEF ISTANBUL, bölgesel ve global e-ticaret ve perakende ekosistemi açısından güçlü bir buluşma noktası haline geldi.

E-ticaret, perakende, yapay zeka, teknoloji, lojistik, fintech, SaaS, dijital pazarlama ve sınır ötesi e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı etkinlikte; yeni iş birlikleri, stratejik görüşmeler, marka buluşmaları ve networking fırsatları öne çıktı. WORLDEF ISTANBUL 2026, yalnızca Türkiye’deki markaları değil, küresel pazarlara açılmak isteyen şirketleri de uluslararası paydaşlarla buluşturdu.

Ömer Nart: Dijital ticaret ekosistemlerinin birlikte büyümesini sağlayan güçlü bir platform oldu

WORLDEF CEO’su Ömer Nart, WORLDEF ISTANBUL 2026’nın e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemi için önemli bir başarıya imza attığını belirterek şunları söyledi: “WORLDEF ISTANBUL 2026 yalnızca bir fuar ya da konferans değil; e-ticaret, perakende, yapay zeka ve dijital ticaret ekosistemlerinin birlikte büyümesini sağlayan güçlü bir platform oldu. 82 ülkeden 22 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamak, Türkiye’nin bölgesel ticaret merkezi olma potansiyelini bir kez daha gösterdi. Etkinlik boyunca gerçekleşen iş birlikleri ve bağlantılar, markaların global pazarlara açılması adına çok değerli ve verimli sonuçlar doğurdu.”

Ömer Nart, WORLDEF’in global vizyonuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Dijital ticaret artık sınırları aşan, teknolojiyle güçlenen ve iş birliğiyle büyüyen bir ekosistem haline geldi. WORLDEF olarak hedefimiz; MENA bölgesi ve Türkiye’den çıkan markaları dünyaya taşımak, global markaları bölgenin güçlü oyuncularıyla buluşturmak ve e-ticaret ile perakendenin geleceğine yön veren sürdürülebilir bir iş ağı oluşturmak. WORLDEF ISTANBUL 2026’da gördüğümüz yoğun ilgi, bu vizyonun sektör tarafından güçlü şekilde benimsendiğini gösteriyor.”

E-ticaret, perakende ve yapay zeka sektörlerine yeni fırsatlar sundu

Etkinlik kapsamında düzenlenen sahne oturumları, paneller ve özel buluşmalarda; yapay zekâ, dijital dönüşüm, yeni nesil perakende, sınır ötesi e-ticaret, lojistik teknolojileri, pazaryeri stratejileri, müşteri deneyimi ve global büyüme modelleri ele alındı. Sektörün önde gelen konuşmacıları, dijital ticaretin dönüşümüne dair deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.

WORLDEF ISTANBUL 2026, fuar alanındaki stantları, sahne programları, özel networking etkinlikleri ve global katılımcı profiliyle e-ticaret ve perakende sektörlerine yeni fırsatlar sundu. Etkinlik, dijital ticaretin geleceğini şekillendiren trendlerin tartışıldığı, markaların yeni pazarlara açılma stratejilerini değerlendirdiği ve uluslararası iş birliklerinin geliştiği önemli bir platform olarak öne çıktı.

WORLDEF’in bir sonraki etkinliği Antalya’da

WORLDEF, önümüzdeki dönemde de e-ticaret ve perakende ekosistemlerini global ölçekte bir araya getiren etkinlikleriyle markaların büyüme yolculuğuna katkı sunmayı sürdürecek. WORLDEF’in bir sonraki etkinliği 8-10 Aralık 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek “WORLDEF PRIME Matchmaking Summit” etkinliği olacak.

Dünyanın dört bir yanından e-ticaret ve perakende profesyonellerini bir araya getirecek zirve; karar vericiler, marka yöneticileri, yatırımcılar, teknoloji sağlayıcıları ve sektör liderleri arasında önemli bağlantılar kurulmasını amaçlayan özel bir eşleştirme platformu olarak konumlanıyor. Antalya Kremlin Palace’ta gerçekleştirilecek organizasyon, 50’den fazla ülkeden sektör temsilcisinin buluşmasına sahne olacak. Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek birebir görüşmeler ve stratejik toplantılar, küresel e-ticaret ağlarının genişlemesine katkı sağlayacak.