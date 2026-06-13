WORLDEF İstanbul 2026'da "E-ticaretin geleceği" masaya yatırıldı - Son Dakika
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WORLDEF İstanbul 2026'da "E-ticaretin geleceği" masaya yatırıldı

13.06.2026 17:27
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Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan WORLDEF Istanbul 2026'da e-ticaretin geleceği "inovasyon, deneyim ve etki" başlığında ele konuştu. Moderatör ELİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay ve konuşmacılar ASSET Grup Direktörü İbrahim Taşkın, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve SKF Global Holding Başkan Yardımcısı Beşir Kemal Ustaoğlu yapay zekanın sektörde yaratacağı dönüşümü değerlendirdi.

WORLDEF İstanbul 2026; e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda katılımcılarını ağırladı. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yaptı.

WORLDEF İstanbul 2026'da, e-ticaretin geleceğinin "inovasyon, deneyim ve etki" başlığında ele alındığı oturumun moderatörlüğünü ELİDER (Elektronik Ticaret Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay gerçekleştirdi. Oturumda ASSET Grup Direktörü İbrahim Taşkın, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve SKF Global Holding Başkan Yardımcısı Beşir Kemal Ustaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Cengiz Ekrem Teymur, İbrahim Taşkın, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WORLDEF İstanbul 2026'da 'E-ticaretin geleceği' masaya yatırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: WORLDEF İstanbul 2026'da "E-ticaretin geleceği" masaya yatırıldı - Son Dakika
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