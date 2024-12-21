xDrive\'dan Sakarya\'ya 10 Milyon Dolarlık Fabrika

Ekonomi

1983 yılında İstanbul'da 3 kişilik ekiple ofis ve oyuncu koltukları üreten xDrive firması, yaklaşık 200 kişinin istihdam sağlayacağı ve 10 milyon dolarlık yatırım yapacağı fabrikasının temelini Sakarya'nın Hendek ilçesinde attı.

1983 yılında İstanbul'da 3 kişiyle başladıkları ofis masası ve koltukları üretim sektöründe her geçen gün büyüyen xDrive firması, oyuncu koltukları ile dünyaya adını duyurdu. 20'e yakın ülkeye ihracat yapan firma, ürün kapasitesi ve ürün portföyünü artırmak amacı ile büyük bir hamle gerçekleştirdi. xDrive firması, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 'xDrive Mobilya' fabrikasının temelini attı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma programı, kurban kesilmesi ve dualar ile son buldu. Showroom, idari bina ile üretim alanlarından oluşan ve 10 dönüm arazi üzerine kurulacak olan fabrika, ülke ekonomisine katkı sağlamının yanı sıra çevre dostu, yenilikçi bir üretim anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Bizim için bu bir hayaldi, gerçek oldu"

Temelini attıkları fabrika ile sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiyi kullanarak daha rekabetçi ürünler ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten xDrive firma ortağı ve Genel Müdürü Fatih Yalçın, "İstanbul büyük bir metropol. Artık büyük sanayiciler için yer sıkıntısı oluşturuyor. Onun için alternatif arayışı içerisindeydik. 3 ana yolun kesiştiği nokta Sakarya 2. OSB bizim için çok cazip fırsatlar sunuyordu ve o sebeple lokasyon olarak bu bölgeyi tercih ettik. xDrive; oyuncu koltukları, mobilya hem çalışma koltukları hem ofis koltukları üretmekte. 1983'te kurulan bir firmayız. Kurulduğu günden bu yana uzmanlık alanımız, çalışma hayatına yönelik ürünler geliştirmek ve ergonomik ürünler üretmek. Bu fabrikamızda amacımız sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiyi kullanarak daha rekabetçi ürünler ve yüksek teknolojiyle birlikte kaliteye odak ürünler geliştirmek. Fabrikamız iki bölümden oluşuyor ana bölüm olarak idari ve üretim kısmı. Üretim kısmımızda hem koltuk üretim alanlarımız olacak hem de mobilya üretim alanlarımız olacak. İki ana noktada ana dalımız ofis mobilyaları üretimi. Fabrikamızın aşağı yukarı bin 900 metrekare civarında showroom ve idari yönetim kısmından oluşuyor. İhracat yoğun olarak gittiği için departmanlarımız daha geniş alanlara ihtiyaç duyuyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamak için onlara özel alanlar da oluşturuldu. Üretim kısmımızın yaklaşık 5 bin metrekare civarındaki alanı koltuk üretimi, diğer 5 binlik alanı da mobilya grubunun üretimi için ayrıldı. Bizim için bu bir hayaldi, gerçek oldu. Baba mesleğini icra ediyorum, kendimi bildim bileli üretimin içerisinde yer alıyorum. Çok kısıtlı dar alanlarda imalat ve üretim yaptık. Ancak hep hayal ettik bugünleri ve Cenab-ı Allah nasip etti, o yüzden çok mutluyuz bugün" dedi.

"10 milyon dolar civarında bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Fabrikanın ortaklarından Orhan Özmen, "Yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biz ofis koltukları üretimiyle başladık. 2016 yılında da Türkiye'de biraz daha fonksiyonel ve ergonomik ürünlerin eksikliğini gördük. Daha çok oyuncu arkadaşlardan biz talep alarak bu yola çıktık. Geldiğimiz noktada ürettiğimiz ürünler oyuncu olan arkadaşların veya ergonomik fonksiyon ürünü kullanılması gereken arkadaşlara çözüm üretiyoruz. Oturma rahatlığı, bel destekleri, ayak uzatmaları, başlık hareketleri, kol fonksiyonları bunlar bir insanın otururken daha rahat etmesi, daha fonksiyonlu bir şekilde çalışmasını, vücut ergonomisini ön planda tutarak çalıştığımız fizyoterapist arkadaşlarla sağlıklı ürün nasıl olur, insanların oturduğu zaman bel omurgasını rahatsız etmeyecek ürünler geliştirme çabamız oldu. Bunları piyasaya arz ettik. Gördük ki gerçekten piyasada böyle bir açık var. Bu büyük bir ilgiyle karşılandı. Biz de bu doğrultuda ürünlerimizi daha çok geliştirerek müşteri talepleri doğrultusunda da yenilemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Her şey insanımızın sağlığı için"

Yaklaşık 20 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Özmen, "İhracat konusuna gelirsek Türkiye'de bu sektörü kuran firma xDrive. Allah'a şükürler olsun yurt içi ve yurt dışı fevkalade fuarlara, etkinliklere katılıyoruz. Yaklaşık 20 ülkeye ihracatımız var. Tabi buradaki amacımız bizim fabrikayı daha işlevsel hale getirmek. Ürün kapasitemizi, ürün portföyümüzü ve ihracatımızı artırmak. Ana hedefimiz bunlar. Artık eski ofis mobilya ve koltuklarından daha ziyade insanlar bilgisayar başında çok fazla vakit geçirdiği için artık masalarımız bile fonksiyonel. İnsanlar eskiden olduğu sabit masalarda oturmuyor artık. Biz de masaları daha hareketli hale getirdik. Her şey insanımızın sağlığı için. Bunu önemsiyoruz ve bu yolda da inşallah ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çin'in karşısında rekabetçi bir durumda olabilmek, çabamız bu"

Yeni kurulacak olan fabrikayla birlikte toplam 200 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Özmen, "xDrive firması, Yıldız Çelik büro mobilyaları olarak 1983 yılında kurulmuş bir firma. Biz 3 kişi olarak başladığımız bu serüvende şu anda 75 kişiyiz. Temelini attığımız fabrikada ise 200'e yakın çalışanı istihdam etmeyi öngörüyoruz. Buradaki üretim kapasitemizi daha yukarılara çıkarmak ve ana hedefimiz ihracatımızı çok daha yoğun hale getirmek. Bunun karşısında da dünyada bu sektörde etkin bir Çin var. Çin'in karşısında rekabetçi bir durumda olabilmek, çabamız bu. Eğer doğru parametreleri kullanırsanız yapamayacağınız bir şey yok. Çin'e de bir rakip oluruz. İhracatımız da gayet güzel artırırız" ifadelerini kullandı.

"3 kişi ile kurduğumuz atölyenin bugünlere gelmesi mutluluk veriyor"

Fatih Yalçın'ın babası ve firmanın kurucusu Muhammet Yalçın ise, "1983'te Yıldız Çelik olarak kurmuştuk biz firmayı. Yaklaşık 10 senedir xDrive adı altında devam ediyor. Biz o zaman 2-3 kişiyle kurduğumuz atölyenin, bugün 70-80 kişi ile çalışacak kapasitede olacağını pek hayal edemedik. Ama şu anda temeli atılan fabrikanın tamamlanması ile birlikte 200 kişinin çalışması hedefleniyor. Orhan ve Fatih beyin bizden çok daha güzel bir şekilde firmayı ilerlettiklerini görmek doğrusu kurucusu olarak bana son derece haz ve mutluluk veriyor. Sevinmemek mümkün değil, yaptıkları iş hayırlara vesile olsun inşallah" dedi. - SAKARYA