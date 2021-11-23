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Yağ, şeker ve kahveden sadece 1 adet alabilirsiniz - Son Dakika

Yağ, şeker ve kahveden sadece 1 adet alabilirsiniz

23.11.2021 14:45

Dolar kurunda yaşanan hızlı yükseliş etiketlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Ayçiçek, şeker ve kahve fiyatlarındaki zamlar sonrası marketlerden kota uygulaması geldi. Daha önce sıvı yağ ve şeker satışını 1 adetle sınırlayan marketler, kahve satışına da kota getirdi.

Türkiye'de ekonomik durum vatandaşı bir hayli zorluyor. Dolardaki hızlı yükseliş enerjiden akaryakıta, gıdadan giyime kadar birçok ürüne zam olarak yansıyor. Kurun 12.50'yi aşarak tarihi rekor kırması, fiyatların daha da yükseleceği korkusunu yaşatıyor.

5 LİTRELİK YAĞ 100 LİRAYI AŞTI

Ayçiçek yağında yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle fiyatlar neredeyse yarı yarıya zamlandı. Daha önce 60 TL gibi rakamlara satılan 5 litrelik yağın fiyatı 100 lirayı aştı.

ŞEKERE YÜZDE 25 ZAM

Benzer durum şekerde de yaşandı. Marketler şeker tedariğinde sıkıntı yaşadıklarını belirtirken, Türkşeker çuval fiyatına yüzde 25 zam yaptı. KDV hariç kilogram fiyatı 3,93 lira olan kristal şekerin fiyatı 4,91 liraya yükseldi. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,30 lira oldu. Son artışla birlikte, 212 lira olan kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı 265 lirayı geçti.

KAHVE FİYATI İKİYE KATLANDI

Ayçiçek yağı ve şekerden sonra aynı kaderi kahve de yaşadı. Küresel anlamda yaşanan tedarik sıkıntısı Türkiye'de kahve fiyatlarını fırlattı. Ürün olmayınca fiyatlar bir hayli yükseldi. Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı.

MARKETLER SATIŞA KOTA GETİRDİ

Marketler, yaşanan zamlar ve tedarik sıkıntıları nedeniyle ayçiçek yağı ve şeker satışlarına kota getirmişti. Birçok market söz konusu ürünlerin satışını kişi başı 1 adetle sınırladı. Gerekçe olarak ise tedarik sıkıntısı yaşanan bu ürünlerden herkesin eşit şekilde yararlanması gösterildi. Marketler son olarak bu ürünlerin arasına kahveyi de etkiledi. Türk kahvesinin satışı 2 adetle sınırlandı.

Kotalı satış yapan marketlerden görüntüler;

Marketler, yağ ve şekerden sonra kahve satışını da 1 adetle sınırladı
Marketler, yağ ve şekerden sonra kahve satışını da 1 adetle sınırladı
Marketler, yağ ve şekerden sonra kahve satışını da 1 adetle sınırladı
Yağ, şeker ve kahveden sadece 1 adet alabilirsiniz

Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yağ, şeker ve kahveden sadece 1 adet alabilirsiniz - Son Dakika Ekonomi


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