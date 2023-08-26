Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3,3 milyar lira tasarruf sağlandı - Son Dakika

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3,3 milyar lira tasarruf sağlandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3,3 milyar lira tasarruf sağlandı
Son Güncelleme: 26.08.2023 15:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının 7'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, köprünün zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplamda 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağladığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevre dostu olması özelliğiyle ön plana çıktığını ifade etti. 7 yaşındaki köprüyle İstanbul trafiğinin çok önemli oranda rahatlatıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı. 18 bin ton karbon emisyonu azaltıldı." bilgisini verdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3,3 milyar lira tasarruf sağlandı

"ÜLKEMİZİN SEMBOL PROJELERİNDEN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKTI"

Bakan Uraloğlu, köprünün, İstanbul'un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı'na hızlı ve güvenli ulaşım sağladığını belirterek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Köprü, yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3,3 milyar lira tasarruf sağlandı

İLERİ TEKNOLOJİ VE UZMANLIK BİR ARAYA GETİRİLDİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildi. Karadeniz ağzında bulunan köprü, Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinin Garipçe yerleşim birimi ile Anadolu yakasında Beykoz ilçesinin Poyrazköy yerleşimi arasında konumlanıyor.

Yerel zemin koşulları, faylanma, tarihsel depremler ve diğer faktörler göz önüne alınarak elde edilen verilerle deprem etkileri belirlendi ve deprem tasarımı bu veriler ışığında ulusal ve uluslararası şartnamelerde belirlenen esaslar dahilinde yapıldı.

1408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu, kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaştı. 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliğe sahip ve dünyanın üzerinden demir yolu geçecek şekilde projelendirilen en uzun köprüsü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3,3 milyar lira tasarruf sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3,3 milyar lira tasarruf sağlandı - Son Dakika
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