Yediemin Sektöründe Birlik Sağlanacak - Son Dakika
Yediemin Sektöründe Birlik Sağlanacak

19.10.2025 22:21
Federasyon başkanı, yediemin hizmetinde standart ücret tarifesi ve kamu-özel iş birliği önerdi.

Türkiye Yediemin İşletmeleri Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, çeşitli illerden gelen dernek başkanlarıyla Bursa'da sektörün geleceğine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Mövenpick Otel'de düzenlenen toplantıya Türkiye Yediemin İşletmeleri Federasyonu'na bağlı derneklerin Kayseri, Isparta, Burdur, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara ve Bursa temsilcileri katıldı. Toplantıda sektörün güncel sorunları, mevzuat düzenlemeleri ve federasyonun yürüttüğü projeler ele alındı. Türkiye Yediemin İşletmeleri Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, toplantının ana gündeminin ülke genelinde çekici ve otopark ücretlerinde uygulama birliği sağlanması olduğunu belirterek, "Her şehirde farklı uygulamalar vatandaşta kafa karışıklığı oluşturuyor. Ülke genelinde standart ücret tarifesi getirilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gündeme gelen özelleştirme sürecine de değinen Özdemir, "Yedieminlik hizmetinin geleceği açısından en doğru model kamu–özel iş birliği ortaklığıdır. Adalet Bakanlığı lisans modeliyle uyumlu bir geçiş süreci sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca İçişleri Bakanlığı PRODES sistemi üzerinden yürütülen mesleki eğitim projesi değerlendirildi. Özdemir, "Projemiz onaylandığında 81 ilde yedieminlik ve mevzuat eğitim seminerleri düzenleyeceğiz" dedi.

Uzun süre otoparklarda bekleyen araçların ekonomik değerini kaybettiğine dikkat çeken Özdemir, "Bu durum milli servet kaybı anlamına geliyor. Tasfiye süreçlerinin hızlanması için mevzuat düzenlemeleri yapılmalı" diye konuştu.

Meslek itibarının güçlendirilmesinin federasyonun önceliği olduğunu vurgulayan Özdemir, "Gitgide büyüyen bir aileyiz. Sektörün sesi olabilmek için birlikte hareket ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

