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Yemek Sepeti motokuryeleri, kontak kapattı - Son Dakika

Yemek Sepeti motokuryeleri, kontak kapattı

02.02.2022 14:29

Trendyol ile başlayan, Yurtiçi Kargo ile devam eden kontak kapatma eyleminde Yemek Sepeti Banabi'de dahil oldu. Yemek Sepeti kuryeleri, 'düşük zam' gerekçesiyle iş bıraktı.

Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan Banabi motokuryeleri, ülke genelinde tek tek kontak kapatmaya başladı. Son olarak Ankara'daki Banabi motokuryeleri, Çankaya Çukurambar Mahallesindeki bölge müdürlüklerinde iş bırakma eylemine başladı. Kuryeler adına konuşan Bayram Karkın, "Enflasyon TUİK'in açıklamalarına göre yüzde 30,6 civarında olduğu bir durumda Yemek Sepeti, çalışanlarına asgari ücreti reva görmüştür. Yani işçilere sefalet ücretini reva görmüştür. Banabi işçileri Türkiye'nin her tarafında, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Eskişehir'de yapılan bu sefalet ücretine karşı tepkisini ortaya koyuyor. Bugün yine aynı saatte İstanbul'da Yemek Sepeti işçileri işi için ekmeği için mücadele ediyor" dedi.

Yemek Sepeti motokuryeleri, düşük zam gerekçesiyle kontak kapattı

"1,5 YILDIR SENDİKALAŞMA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

"Nakliye sendikası bundan 1 buçuk yıl önce Banabi işçilerinin büyük bir kısmını üye yapmıştı" diye devam eden Bayram Karkın, "Ancak Banabi işvereni hileli bir şekilde bir gecede iş kolunu değiştirerek bu arkadaşlarımızı büro işkolunda gösterdi. Biz bu konu hakkında bir dava açtık. 1 buçuk yıldır arkadaşlarımızın sendikalaşma mücadelesi devam ediyor. Banabi sonunda sendikalı bir işyeri olacaktır, bundan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

Yemek Sepeti motokuryeleri, düşük zam gerekçesiyle kontak kapattı

"BİZE MOBBİNG UYGULAYAN YÖNETİCİLER DÜNE KADAR MOTORCUYDU"

Kurye Ferhat Uyar ise, "Maaş zammı gerçekleşsin istiyoruz. Sendikalı olmak istiyoruz. İş kollarımız değiştiriliyor, bize mobbing uygulayan yöneticilerin hepsi daha düne kadar motorcuydu. Altlarına araba verdikleri için kendileri artık şirketin kölesi oldular. Kendilerine zam yapıldı. Takım liderlerine zam yapıldı. Fakat bize yapılmadı. Biz de bize zam yapılsın istiyoruz" dedi.

Amaçlarının işten çıkmak değil, haklarını almak olduğunu belirten kurye İzzet Baskın da, "Biz işten çıkmak değil, insanı şartlarda işler istiyoruz. Bizim amacımız işten çıkıp tazminatımızı almak değil, hakkımız ile iki tekerin üzerinde emeğimizin karşılığını almak ve bu asgari ücret değil" diye konuştu.

Baskın, yöneticilerden herhangi bir cevap gelmemesi halinde eyleme devam edeceklerini belirtti.

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Yemek Sepeti, Eskişehir, İstanbul, Bayram, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yemek Sepeti motokuryeleri, kontak kapattı - Son Dakika Ekonomi


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