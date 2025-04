Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Hızlanıyor

İş dünyası yöneticileriyle 15 ülkede yapılan ankete göre, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmaya devam ediyor.

E3G, Beyond Fossil Fuels ve We Mean Business Coalition tarafından yaptırılan ve Savanta tarafından önemli ekonomiler ve gelişmekte olan pazarlarda gerçekleştirilen anket, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru hızlanan kurumsal kaymanın altını çizdi. Anket; Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'de bulunan iş dünyasının önemli isimleriyle yapıldı.

Önemli bulgular ise şöyle açıklandı: "İş dünyası liderlerinin yarısı, beş yıl içinde operasyonlarını ve tedarik zincirlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güç sistemlerine daha iyi erişimi olan pazarlara taşıyacaklarını söylüyor. Yöneticilerin dörtte üçü yenilenebilir enerji kaynaklarını daha güçlü enerji güvenliği ile ilişkilendiriyor. Alman iş dünyası liderlerinin yüzde 78'i yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanmasının Almanya'nın değişken enerji ithalatına olan maruziyetini azaltacağına inanıyor. Yüzde 77'si yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomik büyüme ile ilişkilendirirken, yüzde 75'i bu kaynakları istihdam oluşturmanın anahtarı olarak görüyor. Hükümetlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırıma öncelik vermesini isteyen işletme yöneticilerinin yaklaşık onda dokuzu, önümüzdeki on yıl içinde kömür yakıtlı elektrik kullanımına son verilmesini istiyor. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin beşte ikisinden fazlası 2030 yılına kadar kendi operasyonlarında kömür kullanımını bırakmayı planlarken, dörtte birinden fazlası da 2035 yılına kadar bunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yöneticilerin üçte ikisi kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını ve yerine yenilenebilir enerji, şebekeler ve depolamanın getirilmesini istiyor." - İSTANBUL