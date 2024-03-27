Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı

Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı

Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.

27.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimler ülke genelinde seyahat hareketliliğini artırdı.

Obilet'ten yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu.

Obilet'in verileri, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliğinin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olduğunu gösteriyor.

Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor.

Online bilet satışlarında geçen yıla göre en çok artış olan ilk 20 ilin yer aldığı bölgelere bakıldığında 8 ilin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilin Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve birer ilin de İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde olduğu görülüyor.

Yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken, otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. En çok bilet alınan tarih 29 Mart oldu.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye, Hamsi İhracatından 2 Milyon Dolarlık Döviz Sağladı
    10:41 Türkiye, Hamsi İhracatından 2 Milyon Dolarlık Döviz Sağladı

    Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği hamsi ihracatı sonucunda 18 ülkeye 577 bin 463 kilogram hamsi gönderilerek 2 milyon 119 bin 896 dolarlık döviz sağlandı. En fazla ihracat ise Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının önceki yıla göre daha verimli geçtiğini belirtti ve 15 Nisanda başlayacak olan av yasağı nedeniyle hareketlilik beklemediklerini ifade etti. Gürdoğan ayrıca, hamsinin artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını ve bu durumun ihracatta artış sağladığını söyledi.

  • CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı
    10:28 CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı

    Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

  • Ayakkabı Tamircileri Çırak Bulmakta Zorlanıyor
    10:24 Ayakkabı Tamircileri Çırak Bulmakta Zorlanıyor

    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan ayakkabı tamirciliği mesleğine talep artmasına rağmen çırak bulmakta zorlanılıyor. Mersin Zafer Çarşısı'nda 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ayhan Kuş, meslekte yetiştirecek eleman bulmanın en büyük sıkıntı olduğunu belirtti. Ayakkabı tamircileri, fiyat artışı nedeniyle tamirat için gelen ayakkabı, çanta ve valiz sayısının arttığını ifade etti. Kuş, ayakkabıların ömrünü uzatmak için düzenli bakım yapılması gerektiğini tavsiye etti.

  • Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
    10:10 Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

    Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen 3 maden ocağı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, ocaklarda 1 adet vinç ve 30 metre ray ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edilen maden ocakları, orman sınırları içerisinde olduğu için ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


10:32 Beşiktaş’taki ’Nusr-Et’ İşyerine Yönelik Silahlı Saldırıya Operasyon Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' İşyerine Yönelik Silahlı Saldırıya Operasyon
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
08:13 Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı İşte gündem olan sorunun yanıtı Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı
10:30 Mantar aramaya çıkan vatandaşlar ormanda ceset buldu Mantar aramaya çıkan vatandaşlar ormanda ceset buldu
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
08:20 Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi
07:38 Fatih’te bir kadına sokak ortasında dayak Fatih'te bir kadına sokak ortasında dayak
03:11 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu
02:50 6-1’lik mağlubiyet sonrası Montella’yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon 6-1'lik mağlubiyet sonrası Montella'yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon
01:34 Kız meselesi kavgasında 16 yaşındaki genç öldürüldü Kız meselesi kavgasında 16 yaşındaki genç öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 10:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement