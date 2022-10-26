Bakan Varank, 2023'te piyasaya sürülecek yerli otomobil sayısını açıkladı! Her isteyen alamayacak - Son Dakika
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Bakan Varank, 2023'te piyasaya sürülecek yerli otomobil sayısını açıkladı! Her isteyen alamayacak

26.10.2022 23:26

Yerli otomobil fabrikası için geri sayım başladı. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir törenle açılacak olan fabrikada ilk araç banttan indirilecek. Şirketin kaç adet araç üreteceğiyle ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil Togg'un Gemlik Kampüsü açılış için gün sayıyor. Yıl bitmeden robotlu seri üretime geçilecek olan fabrika 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açılacak.

İLK ARAÇ BANTTAN İNECEK

Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumartesi günü de seri üretim bandından inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.

Yerli otomobilde geri sayım! İşte 2023'te piyasaya sürülecek araç sayısı

İLK OLARAK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÜRETİLECEK

Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.

Yerli otomobilde geri sayım! İşte 2023'te piyasaya sürülecek araç sayısı

2023'TE 17-18 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK

Satış anlamında da hedefledikleri tarihin 2023'ün ilk çeyreği olduğunu kaydeden Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi" dedi.

Yerli otomobilde geri sayım! İşte 2023'te piyasaya sürülecek araç sayısı

SUV'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir netlik yok. Bakan Varank, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili "Dolayısıyla vatandaşlarımız fiyatı merak ediyorlarsa, şu anda piyasada satılan C segment SUV dizel ve benzinli araçların fiyatlarına bakabilirler. Togg, bunların fiyatlarıyla piyasaya çıkacakmış diyebilirler" ifadelerini kullandı.

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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, 2023'te piyasaya sürülecek yerli otomobil sayısını açıkladı! Her isteyen alamayacak - Son Dakika


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