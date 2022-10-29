Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Togg'a bir renk daha eklendi

Türkiye'nin yerli otomobili seri üretime resmen başladı. Gemlik'teki fabrikanın açılışıyla 60 yıllık gerçek oldu.

6 RENK DUYURULMUŞTU

Fabrika açılışından bir gün önce paylaşım yapan Togg, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil renk de eklendi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİR EKSİK BULDU"

Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.

"KARADENİZ DENİLDİĞİNDE AKLA YEŞİL GELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.