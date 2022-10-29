Türkiye'nin yerli otomobili seri üretime resmen başladı. Gemlik'teki fabrikanın açılışıyla 60 yıllık gerçek oldu.
Fabrika açılışından bir gün önce paylaşım yapan Togg, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil renk de eklendi.
Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Togg'a bir renk daha eklendi - Son Dakika