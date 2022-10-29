Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Togg'a bir renk daha eklendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Togg'a bir renk daha eklendi

29.10.2022 22:39

Togg'un Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle bir renk daha eklendi. Fabrika açılışı sonrası Togg CEO'suna seslenen Erdoğan, "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli otomobili seri üretime resmen başladı. Gemlik'teki fabrikanın açılışıyla 60 yıllık gerçek oldu.

6 RENK DUYURULMUŞTU

Fabrika açılışından bir gün önce paylaşım yapan Togg, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeşil renk de eklendi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİR EKSİK BULDU"

Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.

"KARADENİZ DENİLDİĞİNDE AKLA YEŞİL GELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.

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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Togg'a bir renk daha eklendi - Son Dakika
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