Yılmaz: Türkiye'nin Ekonomik Beklentileri Pozitif

Ekonomi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz; "3 kredi kuruluşunun iki kademe not arttırdığı tek ülke Türkiye"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Denizli'de iş dünyasıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Yılsonunda ihracatta 264 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz"

"2023 yılındaki 5,2'lik cari açığımızın 3,6'sı deprem harcaması"

DENİZLİ - Denizli'de iş dünyasıyla bir araya gelerek ekonomik verileri paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 kenti etkileyen 6 Şubat Depremlerinin 2023 yılındaki 5,2'lik cari açığa etkisinin 3,6 olduğunu söyledi. 2023 ve 2024 yıllarında 2,5 trilyon Türk Lirası deprem ödeneği tahsis ettiklerini ve bu miktarın gelişmiş ekonomileri bile zorlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bunun olumlu tarafı ise şudur ki deprem harcamaları geçici harcamalardır. Büyük oranda yatırım niteliğindedir. Dolayısıyla yapısal bir bozulma oluşturmaz, dönemsel etki yapar" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. İş dünyasına Türkiye'nin son ekonomik verilerini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin enerji başta olmak üzere bir takım ürünleri zorunlu olarak ithal ettiğini söyledi. Geçmiş döneme oranla ekonomik olarak daha ılımlı ilerlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gelecek yıla ilişkin tüm bunlara dikkate aldığımızda yüzde 4 civarında bir büyüme bekliyoruz. 2026 ve 2027 yıllarında ise yüzde 4,5 ve 5 gibi büyümelerle dünya ortalamasının üstünde bir büyüme performansıyla yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Bu yılın sonunda milli gelirimiz dolar bazında 1,3 trilyon doları geçecek olarak görülüyor. Kişi başına milli gelirimiz ise bu yılsonu itibariyle 15 bin doları aşmış olacak. 2027 hedefimiz ise 1,8 trilyon dolar bir ekonomik büyüklük ve kişi başı milli gelirin 20 bin dolar olacak şeklinde özetlenebilir" dedi.

İstihdamın en olumlu giden konular arasında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 Eylül ayında bir yıl önceki Eylül ayına oranla 1,1 milyon istihdamımızda bir artış var. Bu gerçekten çok takdir edilmesi gereken bir gelişmedir. Toplamda ise 32,8 milyon kişiye ulaşılmıştır. İşsizlik oranımız ise uzun bir süredir tek haneli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. En son yüzde 8,6'ydı. Önümüzdeki süreçte ise her yıl ortalama 750 bin civarında bir istihdam ile tek haneli rakamların devam etmesini bekliyoruz. Tabi ki dönemsel yükselişler her zaman olabilir ama istihdam piyasamızda bir canlılık olduğunu ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.

"İhracatta yılsonu itibariyle de 264 milyar dolara ulaşacağımıza öngörüyoruz"

Türkiye tarihine bakıldığında kalkınmanın önündeki en büyük sorunumuz cari açık meselesi olduğunu ifade eden ve cari açığın korunmasının önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yılın ortalarında yüzde 6'lara çıkan cari açığın 2024 Eylül ayı itibariyle 9,7 milyar dolara düştüğünü söyledi. Yıl sonu ihracat beklentilerini açıklayan Yılmaz, "İhracatta 262,3 milyar dolara geçmiş durumdayız. Yılsonu itibariyle de 264 milyar dolara ulaşacağımıza öngörüyoruz. Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının büyük bir önemi var. Turizm özellikle çok iyi gidiyor. Turizmde İlk 9 aydaki artış yüzde 6,6 ve 12 aylık geriye gittiğiniz de 58,8 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Yılsonu itibariyle muhtemelen 60 milyar dolar hedefimiz vardı, ulaşacağız gibi görünüyor. Turizmde işler gerçekten çok iyi gidiyor. Turist sayısında da 61 milyona yakın bir sayı ile bu yılı kapatacağız gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"3 kredi kuruluşunun iki kademe not arttırdığı tek ülke Türkiye"

Kur Korumalı Mevduat rakamlarını paylaşan ve enflasyondaki son süreci anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Diğer bir husus ise risk göstergelerinde azalma. Önce enflasyonda zeminin güçlendirilmesi gerekiyor. Yani cari açığı düşüreceksiniz, bütçe açığını düşüreceksiniz ki sağlam zeminde enflasyonla mücadele olsun. Biz de 3 safhaya ayırdık. Geçiş süreci, dezenflasyon süreci ve kalıcı istikrar dönemi. Geçiş sürecini bu Haziran itibariyle bitirdik. Rezervlerimizde çok ciddi bir şekilde artış oldu. Geldiğimiz noktada, 8 Kasım itibariyle brüt rakamlarımız 157,3 milyar dolara aşmış durumda. Kur Korumalı Mevduat geçen yılın Ağustos ayında 126 milyar dolarmış. 8 Kasım itibariyle 37,9 milyar dolara kadar düşmüş durumda. Her geçen gün KKM erimeye devam ediyor. Bunu da finansal piyasaları bozmadan gerçekleştiriyoruz. Risk birimleri düştü. Geçen yıl 703 baz puan olan ülke risk birimimiz 14 Kasım itibariyle 259 baz puana inmiş durumda. 3 tane Kredi Derecelendirme Kuruluşunun iki kademe not arttırdığı bir dönem yaşadık. Türkiye bu anlamda tek ülke. Mayıs ayında 75,5 seviyesine gelen enflasyon şimdiye geldiğimiz noktada ise 48,6 olarak belirlendi. Yani 27 puan bir azalma söz konusu. Bu düşüş önümüzdeki süreçlerde de devam edecek. Gelecek yılın sonbahara geldiğimizde ise büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz. Tek haneli rakamlara gelene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

"2023 yılındaki 5,2'lik cari açığımızın 3,6'sı deprem harcaması"

2023 yılı bütçesini zorlayan en büyük faktörün 6 Şubatta meydana gelen ve 11 kentte yıkıma yol açan depremlerin büyük etkisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçen yılın ortalarında bütçede zorlu bir perspektifimiz vardı. Emekliliğe hak kazananlara dönük yaptığımız düzenlemelerin bütçeye getirdiği yük. Personele enflasyonun üzerinde önceki bütçede hesaplanmamış artışların getirdiği yük. En önemlisi ise deprem, tarihimizin en büyük depremini yaşadık. 11 ilimizi 14 milyon nüfusu etkileyen deprem. O dönemki hesaplarımızla 104 milyar dolarlık ek bir maliyet getirdi. 2023 ve 2024'te 2,5 trilyon Türk Lirası deprem için ödenek tahsis ettik. Bu en gelişmiş ekonomileri zorlayacak bir miktardır. Buna rağmen bütçe açığımızı geçen yıl milli geliri oranla yüzde 5,2'de tutmayı başardık. Bu yıl başlangıçta 6,4 demiştik ama gelinen noktada yüzde 4,9 gibi bir rakamla kapatacağımızı düşünüyoruz. Geçen yılki 5,2 açığın 3,6'sı deprem harcaması. Depremi çıkardığınız zaman geçen yılın bütçe açığı milli gelire oranı yüzde 1,6. Bunun olumlu tarafı ise şudur ki deprem harcamaları geçici harcamalardır. Büyük oranda yatırım niteliğindedir. Dolayısıyla yapısal bir bozulma oluşturmaz, dönemsel etki yapar. Bir süre sonra deprem harcamalarının bütçemizden çıkacağını göreceğiz. Önümüzdeki yıl deprem etkisi bütçemizden yarı yarıya düşecek. Bütçemiz çok daha rahatlayacak. Gelecek yıl 3 civarında bütçe açığı öngörüyoruz. Denizli'nin ihracatıyla, yatırımıyla istihdamıyla, üretimiyle bu perspektife güçlü destek veren illerden bir tanesi olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Denizli'de merkezi bütçe ile devam eden yatırımlar anlatıldı

Denizli'de sağlık, ulaşım ve hizmet sektörleri gibi diğer alanlarda merkezi bütçe ile devam eden yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Denizli'de sağlık sektöründe önemli yatırımlar yürütüyoruz. Bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi 425 yataklı 2 adet 2. Basamak sağlık tesisi. 16 adet 1. Basamak sağlık tesisi, Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi projesi gibi önemli projelerimiz var. Şu anda Gölhisar - Acıpayam ovası sulaması ikinci kısım işi programımızda ve bu yıl itibariyle tamamlanacak. 795 milyon liralık bir proje 2 bin 881 hektar alanı sulayacak. 333 milyon lira maliyetli Buldan sulaması 2. Kısım işi ise yüzde 80 tamamlanmamış bulunmaktayız. Çok önemli projeler hayata geçirildi. Ulaştırmada önemli projelerimiz devam ediyor. Toplamda 1,4 milyar liralık proje olan Muğla-Kale- Tavas yoluna bu yıl 660,3 milyon TL ödenek ayırmışız. Proje tutarı 4,9 milyar lira olan BSK Tek Tüp Karayolu tüneli projemize 325 milyon lira ödenek ayırmışız. Salihli-Alaşehir- Buldan yolu için yıllık 70 milyon lira, Nazilli-Horsumlu-Karacasu-Tavas yolu için 60 milyon lira, Çivril-Işıklı için 60 milyon lira, Acıpayam- Antalya ayrımı için 30 milyon lira bütçe ayırmışız" dedi.

Ayrıca bütçe dışından kamu - özel işbirliği modeliyle de sürdürülen iki önemli projeye dikkat çekmek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütçe dışında kamu-özel işbirliği modeliyle yürüttüğümüz projeler var. Pamukkale Dijital Deneyim Müzesi uygulama projesi ilgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış olup, uygulama çalışmaları devam ediyor. Denizli- Aydın otoyolu projesi var. Bu projenin tutarı 1,9 milyar dolar. Büyük oranda tamamlandı, bir takım iyileştirme çalışmaları sürüyor. Muazzam bir zaman tasarrufu sunan bir proje" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşen şş dünyası buluşmasına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Erbeği, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il protokolü ve iş dünyası temsilcileri katıldı.