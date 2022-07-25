YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var

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2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) resmi tercih dönemi bu hafta çarşamba günü (27 Temmuz) başlıyor. Son kararınızı vermeden önce öğrencilere aylık nakdi burs imkanı tanıyan programları da inceleyin. Zira sektörün eleman ihtiyacına göre belirlenen bu programları tercih edip yerleşen öğrencilere maaş gibi burslar veriliyor.

ASGARİ ÜCRET KADAR KARŞILIKSIZ BURS İMKANI

Tekstil, madencilik, açık deniz sondaj teknolojileri gibi alanlarda asgari ücret kadar karşılıksız burs olanakları var. Ayrıca YÖK de belli programlara yerleşen öğrencilere YÖK Destek Bursu veriyor. İşte o programlar:

Deri Mühendisliği: Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile YÖK arasında yapılan işbirliği gereğince üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler net asgari ücret kadar, 20-60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70'i, 60-100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50'si oranında karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek.

Maden, Jeoloji, Jeofizik ve Cevher Hazırlama mühendislikleri: TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK iş birliği kapsamında, üniversitede madencilikle ilgili bölümleri seçen öğrencilerden, YKS'de başarı sıralamasında İstanbul ve Ankara üniversiteleri için ilk 65 bin, Anadolu üniversitelerinde okuyanlar için ilk 100 bine giren öğrencilere burs verilecek.

İlk 50 binde yer alan öğrencilere asgari ücret (aylık 5 bin 500 TL), 50 bin ile 65 bin arasında yer alan öğrencilere ise asgari ücretin yarısı (aylık 2 bin 750 TL) tutarında destek sağlanacak.

Tekstil Mühendisliği: Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere 5 bin 500 TL burs verecek. Türkiye genelinde 14 tekstil mühendisliği bölümüne kayıt yaptıracak toplam 463 öğrencinin tamamı da bu burstan yararlanabilecek.

Açık Deniz Sondaj Teknolojileri ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir alt şirketi olan TP-OTC bu programlara yerleşen öğrencilere 12 ay kesintisiz 3 bin TL burs verecek

YÖK DESTEK BURSU KİMLERE VERİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu ise devlet üniversitelerinde biyoloji, kimya, fizik ve matematik ile yapay zekâ mühendisliği programlarına yerleşenlere aylık bin TL destek bursu verecek.