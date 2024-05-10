YOİKK Toplantısında Mesleki Eğitim İçin 75 Maddelik Tedbir Seti Oluşturuldu - Son Dakika
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Ekonomi

YOİKK Toplantısında Mesleki Eğitim İçin 75 Maddelik Tedbir Seti Oluşturuldu

YOİKK Toplantısında Mesleki Eğitim İçin 75 Maddelik Tedbir Seti Oluşturuldu

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, mesleki eğitim alanında kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla 75 maddelik tedbir seti oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, mesleki eğitim ve istihdam eksenli çözüm önerilerini birlikte ele alacağı bir çalışma grubu tesis edilmesi kararlaştırıldı.

10.05.2024 21:27
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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, mesleki eğitim alanında kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla 75 maddelik tedbir seti oluşturulduğu belirtilerek, "Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, mesleki eğitim ve istihdam eksenli çözüm önerilerini birlikte ele alacağı bir çalışma grubu tesis edilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

YOİKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, YOİKK'in gündem çerçevesinin, Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan önemli çalışmalar; yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla yapılacak Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıkları ve Eylem Planı kapsamında istihdam odaklı ele alınan ve en önemli yapısal reform alanlarından biri olan mesleki eğitim olduğu belirtildi.

YOİKK Platformu kapsamında, ağustos ayından bu yana yürütülen çalışmalarla, yatırım ortamı ile ilgili atılması gereken somut adımların katılımcı şekilde belirlendiği aktarılan açıklamada, 1 Mart 2024 tarihinde yayımlanan YOİKK Eylem Planı'nda, odak noktasının cari açığı azaltıcı, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eylem Planı yayım tarihinden itibaren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması; itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması, uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi olmak üzere 6 adet eylem tamamlanmıştır."

"Mesleki eğitim alanında 75 maddelik tedbir seti oluşturulmuştur"

Toplantıda Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan öncelikli reform alanlarından mesleki-teknik eğitim konusunun, özel sektör odaklı dönüşüm ekseninde özel olarak değerlendirildiği, ilgili paydaşların bu alandaki önerilerinin, atılacak adımların ve işbirliği olanaklarının görüşüldüğünü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığının, özel sektörle buluşma toplantılarındaki önerileri de dikkate alarak hazırladığı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da görüşülen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesinin stratejileri üzerinde değerlendirmeler yapıldığı, organize sanayi bölgelerinin istihdam odaklı mesleki eğitimin gelişimine verebileceği katkıların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede özellikle mesleki ve teknik ortaoğretim ile yüksekokul mezunu gençlerin kendi alanlarında çalışmasını teşvik edecek resmi ve özel sektör odaklı mekanizmaların oluşturulması üzerinde durulduğu aktarılarak, ayrıca mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm toplum kesimlerine ve ilkokuldan itibaren öğrencilere aşılanması amacıyla yürütülecek farkındalık faaliyetlerinin masaya yatırıldığı bildirildi.

Toplantıda, öğrenciler için çok önemli bir eşik olan ortaokul sonrası eğitim planlamasında, mesleki eğitime yönelik tanıtım ve yönlendirme çalışmaları ile çırak öğrencilerin iş yeri eğitimleri hakkında görüşmeler yapıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Mesleki eğitim alanında kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin katkıları alınarak 75 maddelik tedbir seti oluşturulmuştur. Mesleki eğitimin öneminin tüm taraflarca vurgulandığı toplantı kapsamında, kamu ve özel sektör kuruluşlarının mesleki eğitim ve istihdam eksenli çözüm önerilerini birlikte ele alacağı bir çalışma grubu tesis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önümüzdeki dönemde önceliğimiz insan kaynağımızı kalkınma politikamız ve ikiz dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirerek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamak, ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını ve finansal istikrarı pekiştirerek nitelikli ve katma değeri yüksek alanlarda ulusal ve uluslararası yatırımı artırmaktır.

Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik sonuç odaklı yapısal reformları hayata geçirmeyi sağlayacak YOİKK Eylem Planı kapsamındaki gayretli ve özverili çalışmalar, belirlenen takvime riayet edilmek suretiyle devam edecek ve üç aylık periyodlar halinde izlenecektir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YOİKK Toplantısında Mesleki Eğitim İçin 75 Maddelik Tedbir Seti Oluşturuldu - Son Dakika

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