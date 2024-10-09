YÖREX Fuarı\'nda Coğrafi İşaret Vurgusu

Ekonomi

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu ana kadar 27 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescilini aldı, 70 ürünümüz sırada bekliyor" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından TOBB desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in açılış töreni yapıldı. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Anadolu Ateşi, dans gösterisi yaptı Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadoluya has ürünlerin YÖREX'te buluştuğunu dile getirdi. YÖREX'in ticarete önemli katkı sağladığını aktaran Hisarcıklıoğlu, fuarda üreticiler ile perakende zincirlerini, e-ticaret portallarını buluşturup stantlarda iş görüşmeleri yapıldığından bahsetti.

'PATENT ALMADAN MARKALAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Ülke genelinde coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerin yaklaşık yüzde 45'inin oda ve borsalar tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Para kazanabilmenin yolu, markalaşmadan geçiyor, markalaşmanın yolu da patentten. Patent almadan markalaşmak mümkün değil. Türk Patent Kurumu'na gideceksin, ürününün patentini yaptıracaksın. İkinci kademe, Avrupa Birliği'nde tescil ettireceksin. Orada biraz gerideyiz, şu ana kadar 27 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescilini aldı, 70 ürünümüz sırada bekliyor" dedi.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise şunları söyledi: "Ülkemizde coğrafi işaret korumasının başladığı 1995 yılından itibaren ilk 10 yıllık dönemdeki tescil sayısı 69 iken; bu sayı 2005-2015 yılları arasında 105, 2015- 2023 yılları arasında 1328 olmuştur. Bugün itibarıyla coğrafi işaret tescil sayımız, 1639 sayısına ulaştı. Halen işlemleri devam eden 600 üzerindeki başvurunun da kaliteli bir şekilde tescile ulaşmasıyla bu rakamı iki binin üzerine çıkaracağız. Ülkemiz coğrafi işaret noktasında, Çin'den sonra ikinci sırada."

VALİ İLE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Anadolu'da yıllardan yapılan ürünlerin ticari değerinin artırılması için markalaşmanın önemini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de belediye olarak üreticileri desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise 13 yıldır büyük emekle düzenlenen YÖREX'in ülke genelinde tanınan bir fuar haline geldiğini ifade etti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, YÖREX'in, yerel üreticilerin ulusal ve uluslararası arenaya tanıtmak, yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

'5 GÜN BOYUNCA ANADOLU ŞÖLENİ'

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 14 bin yıllık geçmişiyle, medeniyetlerin harman olduğu Anadolu'nun, el emeği göz nuru yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini Antalya'da bir araya getirdiklerini belirtti. YÖREX'te bu yıl 10 bin metrekare alanda 5 gün boyunca Anadolu şöleni yaşanacağını dile getiren Çandır, şöyle konuştu: "Ürünlerimizin hakkının hukukunun korunmasına, ticaretinin gelişmesine, kıyıda köşede kalmış ürünlerimizin gün yüzüne çıkarılmasına, birlikte hareket ederek kırsaldaki ekonominin gelişimine, yerinde istihdamın sağlanmasına, ürünlerimizin, gelecek nesillere aktarılmasına, katkı sağlamak için bu yola çıktık. Marifetlerimizi ve yöresel ürünlerimizi önce kendi insanımıza, sonra dünyaya tanıtalım istedik. Şimdi gururla söylemem gerekir ki kırsala, ekonomiye can suyu olan YÖREX hepimizin emeğiyle ulusal bir marka haline geldi."